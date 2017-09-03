تحتضن ولاية إيليزي في الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 24 أكتوبر القادم الطبعة الأولى من أيام الشعر الامازيغي، هذه التظاهرة التي تتزامن مع انطلاق الموسم السياحي بالجنوب الكبير، تشرف عليها كل من المحافظة السامية للأمازيغية ووزارة السياحة وهذا بعد اللقاء الذي جمع الوزير مرموري بالأمين العام للمحافظة السي الهاشمي عصاد، حيث تطرق الطرفان إلى التعاون والشراكة بين الطرفين والتي تشمل تنظيم تظاهرات ولقاءات و مشاريع في إطار بروتوكول اتفاق تم توقيعه بين الهيئتين.
وحسب بيان للمحافظة تلقت الشروق نسخة منه، فإن الاتفاق سيشمل أيضا تنظيم ورشات عمل وتكوين للمرشدين السياحيين وتعميم استعمال حرف التيفناغ على واجهات المؤسسات بمناطق الجنوب. ويأتي هذا الاتفاق استنادا إلى ذات البيان لتجسيد بنود المادة الرابعة من الدستور الذي يقر أن الأمازيغية لغة وطنية ورسمية توفر لها جميع الوسائل لتعميمها وتطويرها.
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في إطار اتفاق مشترك بين وزارة السياحة والمحافظة السامية للأمازيغية
إيليزي تحتضن الطبعة الأولى لأيام الشعر الأمازيغي في أكتوبر القادم
زهية.م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
تحتضن ولاية إيليزي في الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 24 أكتوبر القادم الطبعة الأولى من أيام الشعر الامازيغي، هذه التظاهرة التي تتزامن مع انطلاق الموسم السياحي بالجنوب الكبير، تشرف عليها كل من المحافظة السامية للأمازيغية ووزارة السياحة وهذا بعد اللقاء الذي جمع الوزير مرموري بالأمين العام للمحافظة السي الهاشمي عصاد، حيث تطرق الطرفان إلى التعاون والشراكة بين الطرفين والتي تشمل تنظيم تظاهرات ولقاءات و مشاريع في إطار بروتوكول اتفاق تم توقيعه بين الهيئتين.
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وحسب بيان للمحافظة تلقت الشروق نسخة منه، فإن الاتفاق سيشمل أيضا تنظيم ورشات عمل وتكوين للمرشدين السياحيين وتعميم استعمال حرف التيفناغ على واجهات المؤسسات بمناطق الجنوب. ويأتي هذا الاتفاق استنادا إلى ذات البيان لتجسيد بنود المادة الرابعة من الدستور الذي يقر أن الأمازيغية لغة وطنية ورسمية توفر لها جميع الوسائل لتعميمها وتطويرها.