تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة البحث والتدخل، من فك لغز اختفاء شيخ بتاريخ 4 أفريل المنصرم كان على متن مركبته ومعالجة قضية تكوين جمعية أشرار، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل بجثة.
قضية الحال انطلقت بعد العثور على ذراع بشرية بشاطئ الصابلات، تنقل خلالها المحققون لفرقة البحث والتدخل لمعاينة الحادث وفتح تحريات في هذا الشأن، حيث تم إخضاع اليد لعملية رفع البصمات من قبل فرقة التحقيق في الشخصية، تمكن من خلالها المحققون من تحديد هوية المشتبه فيه المعروف لدى المصالح الأمنية والمحكوم عليه في قضايا سرقة السيارات، تم توقيفه والكشف عن ظروف وملابسات القضية التي اتضح أنها جريمة قتل استهدفت الضحية من أجل سرقة مركبته وذلك بإيهامه من قبل المشتبه فيه بأنه زبون يود نقله، حينها اعتدى عليه بضربه بمطرقة حديدية أودت بحياته ومن ثم قام بتقطيع جسده، نقل الجذع إلى وادي الحراش من أجل التخلص منه في حين قام بدفن كل من الرأس والرجلين بداخل مستودع وقام بنقل سيارة الضحية إلى ولاية داخلية وبيعها لأحد المشبوهين وهو مسبوق قضائيا في سرقة المركبات وتزوير وثائقها، استمرارا للتحقيقات تم توقيف المشتبه فيه الثاني واتضح أن المشتبه فيهما ينتميان إلى شبكة مختصة في سرقة السيارات والتهريب الدولي والتزوير واستعمال المزور في الوثائق المتعلقة بها، في حين تم ضبط واسترجاع مركبتين محل تهريب ومحل سير بلوحات ترقيم وضعت للإيهام على أنها صحيحة، ذاكرات ووثائق تعود إلى مركبات محل سرقة بولاية العاصمة وولاية أخرى داخلية، معدات تستعمل في سرقة السيارات ومبلغ مالي قدره 17 مليون سنتيم.
واستكمالا للإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا حيث أمر بوضعهما الحبس المؤقت.
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شاب يقتل شيخا بمطرقة ويقطع جسده ويستولي على سيارته!
سعيد. ب
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة البحث والتدخل، من فك لغز اختفاء شيخ بتاريخ 4 أفريل المنصرم كان على متن مركبته ومعالجة قضية تكوين جمعية أشرار، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل بجثة.
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قضية الحال انطلقت بعد العثور على ذراع بشرية بشاطئ الصابلات، تنقل خلالها المحققون لفرقة البحث والتدخل لمعاينة الحادث وفتح تحريات في هذا الشأن، حيث تم إخضاع اليد لعملية رفع البصمات من قبل فرقة التحقيق في الشخصية، تمكن من خلالها المحققون من تحديد هوية المشتبه فيه المعروف لدى المصالح الأمنية والمحكوم عليه في قضايا سرقة السيارات، تم توقيفه والكشف عن ظروف وملابسات القضية التي اتضح أنها جريمة قتل استهدفت الضحية من أجل سرقة مركبته وذلك بإيهامه من قبل المشتبه فيه بأنه زبون يود نقله، حينها اعتدى عليه بضربه بمطرقة حديدية أودت بحياته ومن ثم قام بتقطيع جسده، نقل الجذع إلى وادي الحراش من أجل التخلص منه في حين قام بدفن كل من الرأس والرجلين بداخل مستودع وقام بنقل سيارة الضحية إلى ولاية داخلية وبيعها لأحد المشبوهين وهو مسبوق قضائيا في سرقة المركبات وتزوير وثائقها، استمرارا للتحقيقات تم توقيف المشتبه فيه الثاني واتضح أن المشتبه فيهما ينتميان إلى شبكة مختصة في سرقة السيارات والتهريب الدولي والتزوير واستعمال المزور في الوثائق المتعلقة بها، في حين تم ضبط واسترجاع مركبتين محل تهريب ومحل سير بلوحات ترقيم وضعت للإيهام على أنها صحيحة، ذاكرات ووثائق تعود إلى مركبات محل سرقة بولاية العاصمة وولاية أخرى داخلية، معدات تستعمل في سرقة السيارات ومبلغ مالي قدره 17 مليون سنتيم.
واستكمالا للإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا حيث أمر بوضعهما الحبس المؤقت.