أنباء عن وصول 20 حراقا من وهران وعين تموشنت إلى إسبانيا

كشفت مصادر مؤكدة لـ"الشروق"، أنّ 20 حراقا ينحدرون من وهران وعين تموشنت، قد بلغوا السواحل الإسبانية.

وقالت ذات المصادر إنّ الحراقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، أقلعوا فجر يوم الأربعاء الفارط من شاطئ تارقة نحو 15 كلم عن عاصمة الولاية عين تموشنت، مستغلين هدوء البحر، وكذا مناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال مصدر عائلي إن هؤلاء الحراقة بلغوا إسبانيا بعد قضائهم ما يقارب 10 ساعات بعرض البحر.