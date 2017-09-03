عيادة التوليد بالدويرة ستدخل الخدمة نوفمبر المقبل.. ميراوي 10 مؤسسات صحية لمعالجة المرضى بمنازلهم في العاصمة

كشف مدير الصحة لولاية الجزائر محمد ميراوي، انه سيتم استلام عيادة طبية متعددة الخدمات على مستوى بلدية بابا حسن وكذا مستشفى التوليد بالدويرة بالعاصمة في غضون نهاية 2017.

وأوضح السيد ميراوي لواج انه سيتم في خلال شهر نوفمبر المقبل استلام مشروع عيادة طبية متعددة الخدمات ببلدية بابا حسن فيما سيسلم شهر ديسمبر مشروع مستشفى التوليد والأمومة بالدويرة، وستساهم هذه الهياكل الصحية في فك الخناق عن المؤسسات الصحية بالعاصمة كما ستغطي الجهة الغربية.

وأوضح المصدر أن عدد العيادات الطبية المتعددة الخدمات التي تم استلامها على مستوى ولاية الجزائر خلال فترة 2016-2017 بلغت 10 هياكل صحية من أجل توفير خدمة صحية نوعية وتكفل أحسن بالمواطنين عبر مختلف المقاطعات خاصة تلك التي عرفت عمليات ترحيل نحوها.

وأفاد أن نسبة تقدم الأشغال على مستوى مستشفى الدويرة الخاص بالأمومة والطفل بلغت 95 بالمئة ويتسع لـ150 سرير وهو في المرحلة النهائية وبقيت فقط بعض التفاصيل ليدخل حيز الخدمة نهاية السنة الجارية 2017.

وفي ذات الشأن أشار إلى أن إنشاء العيادات الخاصة بالتوليد والأمومة هو بهدف "تخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية بالمتواجدة بالجزائر العاصمة والتي تستقبل النساء الحوامل القادمات من مختلف ولايات الوطن".

وأبرز أن المستشفيات الجامعية المتواجدة بالجزائر العاصمة "تشبعت وأصبحت وجهة وطنية للنساء الحوامل والقادمات من مختلف ولايات الوطن خاصة من ولايات بومرداس وتيزي وزو والبليدة وتيبازة والبويرة.

ومن جهة أخرى أضاف المسؤول ان مشروع إنجاز مركب التوليد والتكفل بالأم والطفل ببلدية بابا أحسن بطاقة استيعاب تبلغ 80 سريرا قد وصلت نسبة إنجازه 65 بالمائة وذلك بعد توقف المشروع لسنوات ثم إعادة إطلاقه من جديد منذ سنة ونصف.

و في ذات الإطار يتواصل مشروع إنجاز مستشفى بزرالدة بطاقة 120 سرير وبلغت فيه الأشغال نسبة 70 بالمئة، علاوة على مشروع آخر بالمعالمة لإنجاز مركز أمراض وجراحة القلب للأطفال بالمعالمة وقد وصلت الأشغال فيه نسبة 65 بالمئة. ويعتبر المشروع حسبه هاما في إقليم الولاية.

ومن المنتظر حسب ذات المصدر تدشين هذه المشاريع الجاري إنجازها على مستوى العديد من المقاطعات الإدارية بولاية الجزائر العاصمة في غضون نهاية 2018 وبداية 2019.

وفيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية الخاصة بالعلاج المنزلي أكد المتحدث تكفل 3 مؤسسات استشفائية بالعاصمة وهي مستشفى بئرطرارية بالأبيار ومستشفى الرويبة ومستشفى زرالدة. ويتم التكفل بالعلاج المنزلي على مستوى 10 مؤسسات للصحة الجوارية موزعة على مختلف بلديات العاصمة، يبرز المتحدث.