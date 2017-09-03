كشف مدير الصحة لولاية الجزائر محمد ميراوي، انه سيتم استلام عيادة طبية متعددة الخدمات على مستوى بلدية بابا حسن وكذا مستشفى التوليد بالدويرة بالعاصمة في غضون نهاية 2017.
وأوضح السيد ميراوي لواج انه سيتم في خلال شهر نوفمبر المقبل استلام مشروع عيادة طبية متعددة الخدمات ببلدية بابا حسن فيما سيسلم شهر ديسمبر مشروع مستشفى التوليد والأمومة بالدويرة، وستساهم هذه الهياكل الصحية في فك الخناق عن المؤسسات الصحية بالعاصمة كما ستغطي الجهة الغربية.
وأوضح المصدر أن عدد العيادات الطبية المتعددة الخدمات التي تم استلامها على مستوى ولاية الجزائر خلال فترة 2016-2017 بلغت 10 هياكل صحية من أجل توفير خدمة صحية نوعية وتكفل أحسن بالمواطنين عبر مختلف المقاطعات خاصة تلك التي عرفت عمليات ترحيل نحوها.
وأفاد أن نسبة تقدم الأشغال على مستوى مستشفى الدويرة الخاص بالأمومة والطفل بلغت 95 بالمئة ويتسع لـ150 سرير وهو في المرحلة النهائية وبقيت فقط بعض التفاصيل ليدخل حيز الخدمة نهاية السنة الجارية 2017.
وفي ذات الشأن أشار إلى أن إنشاء العيادات الخاصة بالتوليد والأمومة هو بهدف "تخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية بالمتواجدة بالجزائر العاصمة والتي تستقبل النساء الحوامل القادمات من مختلف ولايات الوطن".
وأبرز أن المستشفيات الجامعية المتواجدة بالجزائر العاصمة "تشبعت وأصبحت وجهة وطنية للنساء الحوامل والقادمات من مختلف ولايات الوطن خاصة من ولايات بومرداس وتيزي وزو والبليدة وتيبازة والبويرة.
ومن جهة أخرى أضاف المسؤول ان مشروع إنجاز مركب التوليد والتكفل بالأم والطفل ببلدية بابا أحسن بطاقة استيعاب تبلغ 80 سريرا قد وصلت نسبة إنجازه 65 بالمائة وذلك بعد توقف المشروع لسنوات ثم إعادة إطلاقه من جديد منذ سنة ونصف.
و في ذات الإطار يتواصل مشروع إنجاز مستشفى بزرالدة بطاقة 120 سرير وبلغت فيه الأشغال نسبة 70 بالمئة، علاوة على مشروع آخر بالمعالمة لإنجاز مركز أمراض وجراحة القلب للأطفال بالمعالمة وقد وصلت الأشغال فيه نسبة 65 بالمئة. ويعتبر المشروع حسبه هاما في إقليم الولاية.
ومن المنتظر حسب ذات المصدر تدشين هذه المشاريع الجاري إنجازها على مستوى العديد من المقاطعات الإدارية بولاية الجزائر العاصمة في غضون نهاية 2018 وبداية 2019.
وفيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية الخاصة بالعلاج المنزلي أكد المتحدث تكفل 3 مؤسسات استشفائية بالعاصمة وهي مستشفى بئرطرارية بالأبيار ومستشفى الرويبة ومستشفى زرالدة. ويتم التكفل بالعلاج المنزلي على مستوى 10 مؤسسات للصحة الجوارية موزعة على مختلف بلديات العاصمة، يبرز المتحدث.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1قتيلان و8 جرحى بسبب شاة في سطيف
2دفن ضحايا "محرقة المشواة" بتبسة من دون تشريح
3شاب يقتل شيخا بمطرقة ويقطع جسده ويستولي على سيارته!
4ثيران تطارد في الشوارع وكباش تجر أصحابها هروبا من السكين
5شاب يقتل مؤذنا عقب صلاة الفجر بتيزي وزو
Français English
الرأي
صالح عوض
الخديعة
محمد الهادي الحسني
"القراءة عبادة"
عبد الناصر
جزائر .. بلا "مونديال"!
عمار يزلي
"الجحش" بكاء على التعليم.. والتربية
محمد حمادي
الأبطال لا يمُوتون؟!
التهامي مجوري
قافلة: الجزائر - غزة.. ماذا يقال عنا وعنكم بعدئذ؟
محمد الهادي الحسني
ما أفسد اليوم من البارحة
سليم قلالة
الإنسان والسياسة والعمران...
عمار يزلي
إن لم يكن في العيد، ففي عاشوراء!
رشيد ولد بوسيافة
تجار أم قطّاع طرق؟
الفيديو
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
ألكاراز يشدد على نقاط مباراة زامبيا ومبولحي جاهز لموقعة لوزاكا
ترامب يزور تكساس بعد العاصفة المدمرة هارفي
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
عيادة التوليد بالدويرة ستدخل الخدمة نوفمبر المقبل.. ميراوي
10 مؤسسات صحية لمعالجة المرضى بمنازلهم في العاصمة
سعيد باتول
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
كشف مدير الصحة لولاية الجزائر محمد ميراوي، انه سيتم استلام عيادة طبية متعددة الخدمات على مستوى بلدية بابا حسن وكذا مستشفى التوليد بالدويرة بالعاصمة في غضون نهاية 2017.
تغطيات ذات صلة
10 مؤسسات صحية لمعالجة المرضى بمنازلهم في العاصمة
النيران تأتي على مساحات شاسعة من الغابات والأشجار المثمرة بقالمة
عيد بلا ماء بالعديد من الأحياء بولاية ورقلة
عائلات تفاجأ بتعفن لحوم أضاحيها وازرقاقها في سيدي بلعباس
أنباء عن وصول 20 حراقا من وهران وعين تموشنت إلى إسبانيا
وأوضح السيد ميراوي لواج انه سيتم في خلال شهر نوفمبر المقبل استلام مشروع عيادة طبية متعددة الخدمات ببلدية بابا حسن فيما سيسلم شهر ديسمبر مشروع مستشفى التوليد والأمومة بالدويرة، وستساهم هذه الهياكل الصحية في فك الخناق عن المؤسسات الصحية بالعاصمة كما ستغطي الجهة الغربية.
وأوضح المصدر أن عدد العيادات الطبية المتعددة الخدمات التي تم استلامها على مستوى ولاية الجزائر خلال فترة 2016-2017 بلغت 10 هياكل صحية من أجل توفير خدمة صحية نوعية وتكفل أحسن بالمواطنين عبر مختلف المقاطعات خاصة تلك التي عرفت عمليات ترحيل نحوها.
وأفاد أن نسبة تقدم الأشغال على مستوى مستشفى الدويرة الخاص بالأمومة والطفل بلغت 95 بالمئة ويتسع لـ150 سرير وهو في المرحلة النهائية وبقيت فقط بعض التفاصيل ليدخل حيز الخدمة نهاية السنة الجارية 2017.
وفي ذات الشأن أشار إلى أن إنشاء العيادات الخاصة بالتوليد والأمومة هو بهدف "تخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية بالمتواجدة بالجزائر العاصمة والتي تستقبل النساء الحوامل القادمات من مختلف ولايات الوطن".
وأبرز أن المستشفيات الجامعية المتواجدة بالجزائر العاصمة "تشبعت وأصبحت وجهة وطنية للنساء الحوامل والقادمات من مختلف ولايات الوطن خاصة من ولايات بومرداس وتيزي وزو والبليدة وتيبازة والبويرة.
ومن جهة أخرى أضاف المسؤول ان مشروع إنجاز مركب التوليد والتكفل بالأم والطفل ببلدية بابا أحسن بطاقة استيعاب تبلغ 80 سريرا قد وصلت نسبة إنجازه 65 بالمائة وذلك بعد توقف المشروع لسنوات ثم إعادة إطلاقه من جديد منذ سنة ونصف.
و في ذات الإطار يتواصل مشروع إنجاز مستشفى بزرالدة بطاقة 120 سرير وبلغت فيه الأشغال نسبة 70 بالمئة، علاوة على مشروع آخر بالمعالمة لإنجاز مركز أمراض وجراحة القلب للأطفال بالمعالمة وقد وصلت الأشغال فيه نسبة 65 بالمئة. ويعتبر المشروع حسبه هاما في إقليم الولاية.
ومن المنتظر حسب ذات المصدر تدشين هذه المشاريع الجاري إنجازها على مستوى العديد من المقاطعات الإدارية بولاية الجزائر العاصمة في غضون نهاية 2018 وبداية 2019.
وفيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية الخاصة بالعلاج المنزلي أكد المتحدث تكفل 3 مؤسسات استشفائية بالعاصمة وهي مستشفى بئرطرارية بالأبيار ومستشفى الرويبة ومستشفى زرالدة. ويتم التكفل بالعلاج المنزلي على مستوى 10 مؤسسات للصحة الجوارية موزعة على مختلف بلديات العاصمة، يبرز المتحدث.