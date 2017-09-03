الجيش السوري سيصل دير الزور في غضون ساعات

قال محمد إبراهيم سمرة محافظ دير الزور السورية، إن الجيش السوري سيصل إلى مدينة دير الزور التي يحاصرها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منذ سنوات في غضون 48 ساعة.

وأردف قائلاً لوكالة رويترز للأنباء عبر الهاتف، إن "أبطال الجيش خلال 24 أو48 ساعة على الأكثر سيصلون إلى مشارف مدينة دير الزور ويفكون الحصار عن هذه المدينة الصامدة".

وأضاف "حالياً قواتنا المسلحة وأبطال الجيش العربي السوري على مسافة حوالي ما بين 18 و20 كيلومتراً فقط عن مدينة دير الزور".

وركزت القوات الحكومية السورية هذا العام على الحملة في صحراء سوريا وشنت ضربات شرقاً في هجوم متعدد الجبهات ضد "داعش" لاستعادة دير الزور حيث يسيطر التنظيم على نصف المدينة وكل الأراضي الواقعة حولها منذ عام 2014.

وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية، إن التقدم الذي حققه الجيش السوري، الأحد، أدى إلى جعله وحلفائه على بعد نحو عشرة كيلومترات من المدينة.

وقالت الوحدة، الجمعة، إن الجيش مازال على بعد 30 كيلومتراً بعد السيطرة على جبل البشرى.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الجيش تقدم بشكل أكبر ووصل إلى حدود حامية الجيش المحاصرة عند الطرف الغربي من دير الزور.

وأضاف المرصد، إن قتالاً مكثفاً يجري مع محاولة الجيش اختراق خطوط تنظيم "داعش" للوصول إلى الحامية المحاصرة.

وذكر التلفزيون الرسمي السوري، أن تنظيم "داعش" في حالة انهيار في مواجهة تقدم الجيش.وكان مصدر عسكري سوري قد قال، السبت، إن الجيش تقدم أيضاً تجاه الشرق من السخنة على الطريق الرئيسي بين دمشق ودير الزور على امتداد طريق مواز للهجوم.

وتقاتل أيضاً قوات موالية للحكومة لانتزاع جيب كبير تابع لـ"داعش" في وسط سوريا مع تقدمها باتجاه دير الزور.