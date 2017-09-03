انطلاق الطبعة 15 الأسبوع المقبل "في انتظار السنونوات" لكريم موساوي يفتتح الأيام السينمائية لبجاية

ينتظر أن يفتتح فيلم "في انتظار السنونوات" لكريم موساوي الطبعة 15 من أيام بجاية السينمائية لتي تحتضنها مدينة يما قوريا خلال الفترة الممتدة ما بين 9 سبتمبر إلى غاية 15 من نفس الشهر.

ينتظر أن تشهد هذه الطبعة عدة عروض سينمائية وورشات نقاش حول أفلام ومقاه ودورات وورشات تكوين موجهة للشباب. في برنامج العروض ينتظر أيضا عرض فيلم "اليس دبوب" Vers la tendresse وفيلم "نولي" و"أنا هنا" وهما فليمان قصيران إضافة إلى مشاركة "ليلي فوق السحاب" للمخرج توما لورو وفيلم "اليفادوس" للمخرجة تامية دياز وفيلم "طليق" للمخرج زايد قيس، وفيلم "في المقابل" للمخرجة جوزيفينقايز، والفيلم الوثائقي "ما كاش مشكل هويتنا" للمخرج فرانك رونولد، وفيلم "كباش ورجال" للمخرج كريم صياد. برامج العروض يحتضنها المسرح الجهوي للمدينة وسينماتيك بجاية.

الجدير بالذكر أن الأيام السينمائية لبجاية التي تقطع عامها 15 تعتبر موعدا ثقافيا مهما ينتظره عشاق الفن السابع سنويا في ظل انحصار الفضاءات الثقافية عامة وتلك التي تعنى بالفن السابع في بجاية.