العصابات ترصدت الضحايا واستغلت الزيارات العائلية مواطنون ضحايا سرقات منازلهم وسيارتهم وأضاحيهم يوم العيد

سجلت مصالح الأمن العشرات من الشكاوى الواردة من المواطنين الذين تعرضت منازلهم للسرقة خلال يومي عيد الأضحى خاصة هؤلاء الذين فضلوا قضاء هذه المناسبة رفقة ذويهم بمسقط رأسهم.

وفي هذا السياق أكد لنا مسؤول أمني في تصريح لـ "الشروق" أن اللصوص يتبعون العديد من الطرق للتأكد من خلو المنزل لسرقته خاصة في حال سفر أصحابه لقضاء أيام العيد، فقد ينقلون حاوية النفايات أمام المنزل رأسا على عقب ويضعونها مقابل المدخل، فإذا لم يتغير وضعها، كان مؤشرا لخلو المنزل، أو تكرار الضغط على جرس الباب والاختفاء، بانتظار الرد، أو يراقبون النوافذ والأضواء ليلا ونهارا قبل أن يقوم أفراد العصابة باقتحام المنزل والسطو على الأشياء الثمينة، مؤكدا أن معظم السرقات تتم بتواطؤ من معارف وجيران الضحية.

وفي هذا السياق تعرض أحمد قوراية رئيس حزب الشباب الديمقراطي لسرقة منزله من طرف عصابات إجرامية قامت بالسطو على ممتلكاته الثمينة، كما تنقلت مصالح الشرطة العلمية التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك البليدة صبيحة أمس إلى منزل أحد الأشخاص القاطنين ببني مراد لرفع البصمات بعدما تعرض هذا الأخير لسرقة منزله والاستيلاء على ممتلكاته العديدة يوم عيد الأضحى، أين كان الضحية يقضي هذه المناسبة رفقه عائلته القاطنة ببئر خادم بولاية الجزائر العاصمة.

ومن جهة أخرى، تعرض المدعو "م.صادق" القاطن بالجزائر العاصمة خلال يوم عيد الأضحى وهو في طريقه لزيارة أحد أقاربه بالأربعاء ولاية البليدة لاعتداء من طرف عصابة مجهولة الهوية مستعملة في ذلك الحجارة واستغلال ظلام الليل لإجبار الضحية على التوقف واستحوذت على مبلغ مالي كان بحوزته وكذا هاتفه النقال.

كما تعرض عدد من الموطنين أيضا لسرقة أضاحيهم بعد ذبحها إذ تعرض المدعو "عبد القادر.ف"، القاطن بحي الموز بالمحمدية بالجزائر العاصمة لسرقة أضحيتهم التي ربطها إلى سقف الشرفة بالطابق الأرضي، ما حرم العائلة بأكملها من الاستمتاع بلحم الأضحية.