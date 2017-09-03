عادات غريبة وخرافات تصاحب نحر الأضاحي بتلمسان عائلات لا تأكل "كليتي" الخروف خوفا من إصابتها بتشوهات خلقية

لا تزال العديد من الممارسات تجد لها حضورا طاغيا لدى العديد من العائلات بمختلف المناطق بتلمسان مع حلول عيد الأضحى المبارك. فالعيد "الكبير"، كما يحلو للكثير من جزائريين تسميته، لا يعد فقط ممارسة إحدى الشعائر الإسلامية، بل يتجاوز ذلك إلى ممارسة بعض العادات التي تبقى في أغلبها قريبة من "الخرافات" منها إلى الحقيقة.

وبالرغم من ذلك، تصر العديد من العائلات على العمل بها، كما هو الشأن مع إحدى العائلات التي توارثت- حسب ما كشف عنه أحد أفرادها- إحدى العادات، حيث تبقى هذه العائلة متمسكة بها إلى يومنا هذا، إذ تحرم على نفسها تناول "كلية" الخروف، على أنه لا يجوز فعل ذلك، لدواع مرتبطة أساسا بقضية صحية، إن لم نقل بتشوه خلقي. فأكل "الكليتين" قد يتسبب في ظهور تشوه خلقي، متمثل في بروز " قرن" أو قرنين بالرأس، واحد في الجهة اليسرى والآخر في الجهة اليمنى.

يقول محدثنا عن هذه العادة الغريبة والمثيرة في الآن نفسه: إن أفراد عائلته توارثوا أبا عن جد هذه العادة. وهم يعتقدون بها، وكل من خالف ذلك وتناول "كليتي" الخروف في عيد الأضحى سيظهر له "قرن" ولو بعد مرور العديد من السنوات عن ذلك حسب هذه الخرافة.

وهو لا يزال متمسكا بهذا الأمر برفقة جميع أفراد عائلته الكبيرة أبا عن جد. وإن كان الأمر مع صاحبنا هذا وصل إلا حد حرمان أبنائه وبناته من أكل "الكلية"، فإن إحدى العائلات، حسب ما كشف عنه أحد المواطنين، محرم عليها أكل "بوزلوف" إلى يوم الدين، ليس لدواع صحية تمنع تناوله وإنما الأمر مرتبط بحادثة وقعت لجدهم الأول.

تقول الحكاية إن جدهم وقع في البئر وكاد يموت لولا أنه وجد قرنين من رأس خروف عثر عليهما داخل البئر، ساعداه وأنقذاه من الموت المؤكد، حين استعملهما في التسلق أثناء محاولته النجاة إلى أن خرج من البئر، ليحرم على جميع أبنائه أكل "بوزلوف" في العيد، ومن خرج عن طاعته وأكل "البوزلوف" فسيصاب بالعمى ويفقد بصره. وخوفا من تعرضهم للإصابة بفقدان البصر، فقد تجنب أفراد العائلة أبا عن جد أكل "البوزلوف" خوفا من "دعاوي الشر" أو أن تلاحقهم لعنة "جدهم الأكبر" في العيد الكبير.

الحكايات لا تتوقف عند هذا الحد، بل هنالك ما هو أغرب من الخيال، حيث لا تزال بعض العائلات إلى يومنا هذا تحرم على الأطفال بوجه أخص أكل "الطحال" في اعتقاد قريب من الخرافة يكمن في أن كل من يأكل "الطحال" تسود شفتاه، وتصبح له شفتان سوداوان. وبالرغم من الفائدة الكبيرة التي يتوفر عليها هذا العضو، لكونه يسهم في شفاء المصابين بفقر الدم، إلا أن العديد من العائلات "تحرم" أكل "الطحال" على الأطفال وتجيز ذلك للكبار. ونفس الأمر ينطبق على "اللسان"؛ فاللسان محرم أكله لدى الرجال، ويفضل فقط أن تأكله المرأة، وسبب إجازته للمرأة دون الرجل يكمن في كون ذلك يساعد المرأة مع مرور السنين على ترويض حبالها الصوتية وتصبح مع الأيام تجيد "الزغردة".

ولأن "الزغاريد" مهمة في أفراح الجزائريين، يبقى الطريق السهل لدى النساء أكلهن لسان الخروف. هذا دون الحديث عن عادات وممارسات أخرى لا تزال العائلات سواء بتلمسان أم بعض مناطق الوطن متمسكة بها بالرغم من كونها تبقى بعيدة عن الحقيقة وفي معظمها مجرد خرافات لا أكثر ولا أقل.