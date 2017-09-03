حال فوزه في الانتخابات ألمانيا: سخرية من مرشح اليمين المتطرف بعد وعده بإلغاء الأرقام العربية

أثار مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية في ألمانيا السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وعده بإلغاء الأرقام العربية في حال فوزه في الانتخابات المقررة في الأسبوع المقبل.

قد لا يعرف الكثير من البشر أصل الأرقام التي يستخدمها الملايين عبر العالم وخاصة في المجتمع الغربي منذ نحو تسعة قرون وحتى يومنا الحالي.

ولكن بالعودة إلى التاريخ، نجد أن الأرقام التي تستخدم حالياً في المجتمع الغربي تعرف باسم "الأرقام العربية"، وذلك لأن العرب وبالتحديد عالم الرياضيات المسلم الخوارزمي هو أول من عرّف الغرب على تلك الأرقام في القرن الثاني عشر الميلادي.

وربما تكون تلك هي المشكلة التي "تؤرق" اليمين المتطرف في ألمانيا حالياً، إذ أن أحد مرشحيه وعد بإلغاء التعامل بتلك الأرقام حال فوزه في الانتخابات العامة المقبلة، حسب ما نقل موقع يورونيوز، الأحد.

وخلال تجمع انتخابي لمرشح حزب "إن بي دي" اليميني المتطرف المعادي للهجرة أوفريد بيست في مدينة فولكينغن القريبة من الحدود مع فرنسا، سأل أحد المعارضين للحزب المرشح اليميني ساخراً: "ميتسر بيست، أنا أرى أن استخدام الأرقام العربية في مدينة فولكينغن أصبح خطيراً ويستلزم الانتباه. كيف لك أن تواجه هذا التدخل الأجنبي في بلادنا؟".

ولم يتوقع السائل أن يأخذ المرشح سؤاله الساخر على محمل جد، ولكن السيد بيست أجابه بكل حزم: "يجب أن تنتظر حتى أصبح عمدة المدينة، حينها سيتغير الأمر وستعود الأرقام إلى طبيعتها".

إجابة مرشح اليمين المتطرف أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض بتوضيح الأمر له أن الأرقام "العربية" هي الأرقام التي نستخدمها منذ عقود وليست "تدخلاً" جديداً في بلادنا.

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وسخرت إحدى التعليقات على موقع تويتر من جهل المرشح اليميني المتطرف، مشيرة إلى أن مادة "الجبر" أيضاً أصلها شرقي.

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وكتب آخر: "لا أحد يقول له عن أصل كلمة الكحول".

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وتوالت التعليقات الساخرة على موقف أوفريد بيست الذي ينم على جهل وتعصب أعمى لكل ما هو عربي.