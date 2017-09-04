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    العدد: 5565 2017/09/03

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icon-category ألبومات الصور

فرار الروهينغا

date 2017/09/04 views 45 comments 0
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icon-photograph تصوير: رويترز

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