أوضح استطلاع رأي جديد في فرنسا، تواصل تراجع معدلات تأييد الشارع الفرنسي للرئيس إيمانويل ماكرون، لتصل إلى نسبة 30 في المائة فقط.
وحسب المسح الذي نشرته شركة "يوغوف فرانس" لبحوث الرأي العام، لحساب موقع "هاف بوست" وقناة "سي نيوز"، الاثنين، شهد أوت الماضي، انخفاضاً ملحوظاً في شعبية الرئيس الشاب، لتتراجع إلى 30 في المائة بعد أن كانت 36 في المائة في جويلية الماضي و43 في المائة نهاية جوان الماضي.
وأجري استطلاع الرأي يومي 28 و29 أوت الماضيين، على عينة تمثيلية من 1003 شخص يفوق سنهم 18 عاماً.
وأوضح المسح، أن ماكرون (39 عاماً) يواصل بوتيرة متزايدة خسارة دعم الشارع الفرنسي، منذ وصوله إلى الإليزيه، في ماي الماضي.
ويعد ماكرون، أول رئيس فرنسي يواجه هذا الانخفاض السريع في نسبة شعبيته خلال الأشهر الأربعة الأولى من توليه منصبه.
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تواصل تراجع شعبية الرئيس الفرنسي
الأناضول - الشروق أونلاين
أوضح استطلاع رأي جديد في فرنسا، تواصل تراجع معدلات تأييد الشارع الفرنسي للرئيس إيمانويل ماكرون، لتصل إلى نسبة 30 في المائة فقط.
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وحسب المسح الذي نشرته شركة "يوغوف فرانس" لبحوث الرأي العام، لحساب موقع "هاف بوست" وقناة "سي نيوز"، الاثنين، شهد أوت الماضي، انخفاضاً ملحوظاً في شعبية الرئيس الشاب، لتتراجع إلى 30 في المائة بعد أن كانت 36 في المائة في جويلية الماضي و43 في المائة نهاية جوان الماضي.
وأجري استطلاع الرأي يومي 28 و29 أوت الماضيين، على عينة تمثيلية من 1003 شخص يفوق سنهم 18 عاماً.
وأوضح المسح، أن ماكرون (39 عاماً) يواصل بوتيرة متزايدة خسارة دعم الشارع الفرنسي، منذ وصوله إلى الإليزيه، في ماي الماضي.
ويعد ماكرون، أول رئيس فرنسي يواجه هذا الانخفاض السريع في نسبة شعبيته خلال الأشهر الأربعة الأولى من توليه منصبه.