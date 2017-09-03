أكد تسليم تقرير الانتخابات للسفارة ببروكسل الإتحاد الأوروبي يرد على دربال

أكدت بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر، الاثنين، أن تقرير الملاحظين الذين شاركوا في متابعة الانتخابات التشريعية الأخيرة، سلم لسفارة الجزائر ببروكسل، في رد منها على تصريحات لعبد الوهاب دربال الذي انتقد نشره في وسائل الإعلام بدل القنوات الرسمية.

وأكد بيان للبعثة أن "تقرير بعثة الخبراء الذين أوفدهم الإتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات التشريعية يوم 4 ماي، تم تسليمه رسميا للقائم بأعمال السفارة الجزائرية ببروكسل يوم 29 جوان الماضي، مباشرة بعد انتهاء إعداده".

وأشارت إلى أن هذا التوضيح جاء "تبعا لنشر عدد من الصحف معلومات، مفادها أن التقرير لم يسلم عبر القنوات الرسمية".

وجاء رد البعثة الأوروبية عقب تصريح لعبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، الذي انتقد سابقا نشر مضمون التقرير في وسائل الإعلام، بدل الطرق الدبلوماسية وحتى قبل تسليم نسخة منه لهيئته.

وصرح دربال قبل أيام "ما قامت به بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة الانتخابات التشريعية الماضية، من خلال نشرها التقرير الذي تداولته عديد المؤسسات الإعلامية الوطنية، غير أخلاقي".

وأضاف أن "هيئته تتقبل أي انتقاد أو ملاحظة أو كل خطأ ينبهنا بخصوص أي شيء نسيناه يفيد الجزائر، إلا أن ما قامت به البعثة من خلال نشره بهذه الصورة كان مخالفا للأعراف الدبلوماسية، حيث كان يتعين عليها تسليم التقرير إلى الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات".

وحسب البعثة الدبلوماسية الأوروبية، إن "حضور الملاحظين الأوروبيين كان بطلب من السلطات الجزائرية من أجل تطوير النظام الانتخابي تدريجيا، كما قدمت لهم حرية عمل كبيرة لأداء مهمتهم".

وأوضحت أن "تقرير الخبراء الأوروبيين تم إعداده في إطار هذه الروح البناءة، كما أن توصياته تضع معالم تعاون بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في هذا المجال".

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