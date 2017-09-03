أكدت بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر، الاثنين، أن تقرير الملاحظين الذين شاركوا في متابعة الانتخابات التشريعية الأخيرة، سلم لسفارة الجزائر ببروكسل، في رد منها على تصريحات لعبد الوهاب دربال الذي انتقد نشره في وسائل الإعلام بدل القنوات الرسمية.
وأكد بيان للبعثة أن "تقرير بعثة الخبراء الذين أوفدهم الإتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات التشريعية يوم 4 ماي، تم تسليمه رسميا للقائم بأعمال السفارة الجزائرية ببروكسل يوم 29 جوان الماضي، مباشرة بعد انتهاء إعداده".
وأشارت إلى أن هذا التوضيح جاء "تبعا لنشر عدد من الصحف معلومات، مفادها أن التقرير لم يسلم عبر القنوات الرسمية".
وجاء رد البعثة الأوروبية عقب تصريح لعبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، الذي انتقد سابقا نشر مضمون التقرير في وسائل الإعلام، بدل الطرق الدبلوماسية وحتى قبل تسليم نسخة منه لهيئته.
وصرح دربال قبل أيام "ما قامت به بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة الانتخابات التشريعية الماضية، من خلال نشرها التقرير الذي تداولته عديد المؤسسات الإعلامية الوطنية، غير أخلاقي".
وأضاف أن "هيئته تتقبل أي انتقاد أو ملاحظة أو كل خطأ ينبهنا بخصوص أي شيء نسيناه يفيد الجزائر، إلا أن ما قامت به البعثة من خلال نشره بهذه الصورة كان مخالفا للأعراف الدبلوماسية، حيث كان يتعين عليها تسليم التقرير إلى الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات".
وحسب البعثة الدبلوماسية الأوروبية، إن "حضور الملاحظين الأوروبيين كان بطلب من السلطات الجزائرية من أجل تطوير النظام الانتخابي تدريجيا، كما قدمت لهم حرية عمل كبيرة لأداء مهمتهم".
وأوضحت أن "تقرير الخبراء الأوروبيين تم إعداده في إطار هذه الروح البناءة، كما أن توصياته تضع معالم تعاون بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في هذا المجال".
.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1هروب جماعي للتلاميذ من المدارس الخاصة نحو المؤسسات العمومية
2بعد 8 أشهر من الشغور.. مسدوا سفيرا للجزائر بباريس
3أولياء يؤجلون الدخول المدرسي لأبنائهم إلى غاية 10 سبتمبر
4الجامعات تشرع في التسجيلات الإدارية لإستقبال الطلبة الجدد
5السعيد بوحجة يوزع المهام على نوابه
Français English
الرأي
صالح عوض
الخديعة
محمد الهادي الحسني
"القراءة عبادة"
عبد الناصر
جزائر .. بلا "مونديال"!
عمار يزلي
"الجحش" بكاء على التعليم.. والتربية
محمد حمادي
الأبطال لا يمُوتون؟!
التهامي مجوري
قافلة: الجزائر - غزة.. ماذا يقال عنا وعنكم بعدئذ؟
محمد الهادي الحسني
ما أفسد اليوم من البارحة
سليم قلالة
الإنسان والسياسة والعمران...
عمار يزلي
إن لم يكن في العيد، ففي عاشوراء!
رشيد ولد بوسيافة
تجار أم قطّاع طرق؟
الفيديو
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
ألكاراز يشدد على نقاط مباراة زامبيا ومبولحي جاهز لموقعة لوزاكا
ترامب يزور تكساس بعد العاصفة المدمرة هارفي
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
أكد تسليم تقرير الانتخابات للسفارة ببروكسل
الإتحاد الأوروبي يرد على دربال
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
أكدت بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر، الاثنين، أن تقرير الملاحظين الذين شاركوا في متابعة الانتخابات التشريعية الأخيرة، سلم لسفارة الجزائر ببروكسل، في رد منها على تصريحات لعبد الوهاب دربال الذي انتقد نشره في وسائل الإعلام بدل القنوات الرسمية.
تغطيات ذات صلة
الإتحاد الأوروبي يرد على دربال
الدّاخلية تستنفر الولاة لتسوية مشاكل العقار الصناعي
أولياء يؤجلون الدخول المدرسي لأبنائهم إلى غاية 10 سبتمبر
60 بالمائة من مرضى الإستعجالات يومي العيد يعانون السكري والضغط الدموي
الإفراج عن المسجونين في أحداث غرداية قريبا
وأكد بيان للبعثة أن "تقرير بعثة الخبراء الذين أوفدهم الإتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات التشريعية يوم 4 ماي، تم تسليمه رسميا للقائم بأعمال السفارة الجزائرية ببروكسل يوم 29 جوان الماضي، مباشرة بعد انتهاء إعداده".
وأشارت إلى أن هذا التوضيح جاء "تبعا لنشر عدد من الصحف معلومات، مفادها أن التقرير لم يسلم عبر القنوات الرسمية".
وجاء رد البعثة الأوروبية عقب تصريح لعبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، الذي انتقد سابقا نشر مضمون التقرير في وسائل الإعلام، بدل الطرق الدبلوماسية وحتى قبل تسليم نسخة منه لهيئته.
وصرح دربال قبل أيام "ما قامت به بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة الانتخابات التشريعية الماضية، من خلال نشرها التقرير الذي تداولته عديد المؤسسات الإعلامية الوطنية، غير أخلاقي".
وأضاف أن "هيئته تتقبل أي انتقاد أو ملاحظة أو كل خطأ ينبهنا بخصوص أي شيء نسيناه يفيد الجزائر، إلا أن ما قامت به البعثة من خلال نشره بهذه الصورة كان مخالفا للأعراف الدبلوماسية، حيث كان يتعين عليها تسليم التقرير إلى الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات".
وحسب البعثة الدبلوماسية الأوروبية، إن "حضور الملاحظين الأوروبيين كان بطلب من السلطات الجزائرية من أجل تطوير النظام الانتخابي تدريجيا، كما قدمت لهم حرية عمل كبيرة لأداء مهمتهم".
وأوضحت أن "تقرير الخبراء الأوروبيين تم إعداده في إطار هذه الروح البناءة، كما أن توصياته تضع معالم تعاون بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في هذا المجال".
.