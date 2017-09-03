شارك في أغنية "هاراج آمسي" مفتاح "الروس" ينتقل للتمثيل والغناء ويصنع الحدث

بعد أن ظل يصنع لسنوات شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحم مؤخرا الفكاهي مفتاح الروس المعروف بكنية الرئيس، عالم الغناء والتمثيل بعد مشاركته في فيديو كليب خاص بأغنية حميدة الذي تقمص دوره برفقة مغني الراغا دانس هول الجزائري ربيع هاراج آمسي، حيث حاول الثنائي تسليط الضوء على ظاهرة اجتماعية طاغية متمثلة في انجذاب بعض البدويين، بما تحمله المدينة من مزايا وهرج ليجدوا أنفسهم ضحايا احتيال ويغرقون في مستنقع الانحراف لتكون النتيجة في الأخير الإفلاس والعودة إلى نقطة الصفر.

نجح الفكاهي مفتاح الروس الذي اشتهر أكثر سنة 2010، بعد مباراة أم درمان الشهيرة حين شحذ همم المشجعين وفي قالب ساخر تمكن من إغضاب ملايين من المصريين، ليواصل بنفس الوتيرة معالجة آفات ومظاهر اجتماعية كثيرة آخرها قضية غياب النظافة يومي عيد الأضحى المبارك، وقد سطع نجمه أكثر حين فاجأ عشاقه الذين يعدون بالملايين ذات يوم قائلا انه سيترشح ليكون رئيس الجزائر، وهو الأمر الذي قابله المتتبعون بحماس كبير وتفاعل، في حين عرف البعض الآخر أنها لا تعدو أن تكون مزحة من "الروس" الذي قضى فترة شبابه في روسيا، أما عن الأغنية فهي تتواجد ضمن ألبوم غنائي تمكن من خلاله "هاراج" من جمع عدد كبير من نجوم الأغنية الرايوية في صورة الشاب حسام، ومحمد بن شنات والشاب أمين 31 في أغاني ريتمية شبابية بمساعدة العازف مختار بن طاهر موكي، تمكنت في ظرف وجيز من اعتلاء سلم التوب، لاسيما عبر موقع اليوتوب، معتبرا "هاراج" أنها عصارة أشهر من العمل الجماعي وكانت خاتمة العمل فيديو كليب معبر نال إعجاب المتتبعين حسب ما تؤكده تعليقات الفايسبوكيين.

للإشارة، فإن ربيع هاراج ينشط بالساحة الغنائية منذ 22 سنة أصدر 13 ألبوما مختصا في "ستيل الراغا".