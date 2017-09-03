إيقاف بارون مخدرات بغرب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الإثنين، عن إيقاف تاجر ومهرب وضبط 256 كلغ من الكيف المعالج بوهران وتلمسان حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب ما جاء في البيان ذاته فإن عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود، بوهران وتلمسان، تمكنوا من القبض على تاجر مخدرات وضبط 256 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم توقيف مهرب بمستغانم، كان على متن شاحنة محملة بـ2633 وحدة من مختلف المشروبات.

بالتزامن، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، دراجة نارية و22 مولدا كهربائيا، إضافة إلى 10 مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن، إضافة إلى إيقاف 33 مهاجرا غير شرعي، من جنسيات مختلفة، بكل من أدرار، النعامة والوادي.