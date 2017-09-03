أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الإثنين، عن إيقاف تاجر ومهرب وضبط 256 كلغ من الكيف المعالج بوهران وتلمسان حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وحسب ما جاء في البيان ذاته فإن عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود، بوهران وتلمسان، تمكنوا من القبض على تاجر مخدرات وضبط 256 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم توقيف مهرب بمستغانم، كان على متن شاحنة محملة بـ2633 وحدة من مختلف المشروبات.
بالتزامن، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، دراجة نارية و22 مولدا كهربائيا، إضافة إلى 10 مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن، إضافة إلى إيقاف 33 مهاجرا غير شرعي، من جنسيات مختلفة، بكل من أدرار، النعامة والوادي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1عائلات لا تأكل "كليتي" الخروف خوفا من إصابتها بتشوهات خلقية
2التماس 13 سنة حبسا نافذا للقاضي المُتورط في الرشوة
3مواطنون ضحايا سرقات منازلهم وسيارتهم وأضاحيهم يوم العيد
4عائلات تفاجأ بتعفن لحوم أضاحيها وازرقاقها في سيدي بلعباس
5"الوزيعة" تمتد إلى مدن تيزي وزو بعدما ترسخت في قراها
Français English
الرأي
صالح عوض
الخديعة
محمد الهادي الحسني
"القراءة عبادة"
عبد الناصر
جزائر .. بلا "مونديال"!
عمار يزلي
"الجحش" بكاء على التعليم.. والتربية
محمد حمادي
الأبطال لا يمُوتون؟!
التهامي مجوري
قافلة: الجزائر - غزة.. ماذا يقال عنا وعنكم بعدئذ؟
محمد الهادي الحسني
ما أفسد اليوم من البارحة
سليم قلالة
الإنسان والسياسة والعمران...
عمار يزلي
إن لم يكن في العيد، ففي عاشوراء!
رشيد ولد بوسيافة
تجار أم قطّاع طرق؟
الفيديو
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
ألكاراز يشدد على نقاط مباراة زامبيا ومبولحي جاهز لموقعة لوزاكا
ترامب يزور تكساس بعد العاصفة المدمرة هارفي
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
إيقاف بارون مخدرات بغرب البلاد
نوارة. ب
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الإثنين، عن إيقاف تاجر ومهرب وضبط 256 كلغ من الكيف المعالج بوهران وتلمسان حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.
تغطيات ذات صلة
وفاة سيدة عقب وضع مولودها في مستشفى بتيبازة
إيقاف بارون مخدرات بغرب البلاد
عدم احترام شروط حفظ أحشاء الخروف وراء الفاجعة
لجان تحقيق ببلديات العاصمة بسبب محلات الرئيس
رفع 9 آلاف طن من مخلفات الأضاحي في العيد بـ 31 بلدية في العاصمة
وحسب ما جاء في البيان ذاته فإن عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود، بوهران وتلمسان، تمكنوا من القبض على تاجر مخدرات وضبط 256 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم توقيف مهرب بمستغانم، كان على متن شاحنة محملة بـ2633 وحدة من مختلف المشروبات.
بالتزامن، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، دراجة نارية و22 مولدا كهربائيا، إضافة إلى 10 مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن، إضافة إلى إيقاف 33 مهاجرا غير شرعي، من جنسيات مختلفة، بكل من أدرار، النعامة والوادي.