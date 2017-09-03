شاحنة تدهس عامل شركة فرنسية في ايليزي

كاد عامل بشركة "سي.جي.جي" الفرنسية المختصة في التنقيب على البترول، بمنطقة تيمروالين التابعة لبلدية الدبداب شمال ولاية ايليزي، أن يفقد حياته بسبب حادث تعرض له بينما كان نائما أمام خيمته بقاعدة الحياة.

الحادث وقع فجر الأحد، بينما كان العامل (ب.م) نائما أمام خيمته بقاعدة الحياة بمنطقة تيمروالين التي تبعد بحوالي 75 كيلومترا عن مقر بلدية الدبداب، قبل أن تفاجئه شاحنة تابعة للشركة، والتي قامت بدهسه بعد ما تعذر على السائق رؤيته، والذي من المرجح أنه لم يتوقع وجود شخص نائم خارج الخيمة، أين تسبب حادث الدهس في تهشم رجلي العامل إلى الفخذين، ولحسن حظه أن عجلات الشاحنة طالت رجليه فقط، أين تم نقله على وجه السرعة إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بإن امناس، أين تلقى الإسعافات الأولية، قبل أن يتم تحويله إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية ترقي وانتيميضي بعاصمة الولاية، أين تم اجراء عملية دامت عدة ساعات وكللت بالنجاح.