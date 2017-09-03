لفظت ليلة الأحد سيدة تدعى "ب.ن" تبلغ من العمر 33سنة تقطن في دوار بوينون ببلدية الداموس غرب ولاية تيبازة أنفاسها الأخيرة على مستوى غرفة العمليات بمستشفى سيدي غيلاس بعد رحلة بحث عن مخرج من حالتها الحرجة التي تعرضت لها بعد عملية ولادتها التي أسفرت عن إصابتها بنزيف حاد.
حيث تمت عملية الولادة بنجاح على مستوى مستشفى الداموس وكان المولود بصحة جيدة، إلا أن أمه لفظت آخر أنفاسها بغرفة العمليات بمستشفى سي لخضر بوشمع ببلدية سيدي غيلاس التي تبعد عن بلدية الداموس 40 كيلومترا وهذا بعد أن حاول الطاقم الطبي نقلها إلى مستشفى بلدية قوراية وبعدها نحو تيبازة ليضطر هذا الأخير بعد تدهور حالة الأم إلى نقلها مستشفى سيدي غيلاس إلا أنها أعطت الحياة لإبنها وهي فارقت الحياة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1عائلات لا تأكل "كليتي" الخروف خوفا من إصابتها بتشوهات خلقية
2التماس 13 سنة حبسا نافذا للقاضي المُتورط في الرشوة
3مواطنون ضحايا سرقات منازلهم وسيارتهم وأضاحيهم يوم العيد
4عائلات تفاجأ بتعفن لحوم أضاحيها وازرقاقها في سيدي بلعباس
5"الوزيعة" تمتد إلى مدن تيزي وزو بعدما ترسخت في قراها
Français English
الرأي
صالح عوض
الخديعة
محمد الهادي الحسني
"القراءة عبادة"
عبد الناصر
جزائر .. بلا "مونديال"!
عمار يزلي
"الجحش" بكاء على التعليم.. والتربية
محمد حمادي
الأبطال لا يمُوتون؟!
التهامي مجوري
قافلة: الجزائر - غزة.. ماذا يقال عنا وعنكم بعدئذ؟
محمد الهادي الحسني
ما أفسد اليوم من البارحة
سليم قلالة
الإنسان والسياسة والعمران...
عمار يزلي
إن لم يكن في العيد، ففي عاشوراء!
رشيد ولد بوسيافة
تجار أم قطّاع طرق؟
الفيديو
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
ألكاراز يشدد على نقاط مباراة زامبيا ومبولحي جاهز لموقعة لوزاكا
ترامب يزور تكساس بعد العاصفة المدمرة هارفي
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
وفاة سيدة عقب وضع مولودها في مستشفى بتيبازة
ب. بلال
لفظت ليلة الأحد سيدة تدعى "ب.ن" تبلغ من العمر 33سنة تقطن في دوار بوينون ببلدية الداموس غرب ولاية تيبازة أنفاسها الأخيرة على مستوى غرفة العمليات بمستشفى سيدي غيلاس بعد رحلة بحث عن مخرج من حالتها الحرجة التي تعرضت لها بعد عملية ولادتها التي أسفرت عن إصابتها بنزيف حاد.
تغطيات ذات صلة
وفاة سيدة عقب وضع مولودها في مستشفى بتيبازة
إيقاف بارون مخدرات بغرب البلاد
عدم احترام شروط حفظ أحشاء الخروف وراء الفاجعة
لجان تحقيق ببلديات العاصمة بسبب محلات الرئيس
رفع 9 آلاف طن من مخلفات الأضاحي في العيد بـ 31 بلدية في العاصمة
حيث تمت عملية الولادة بنجاح على مستوى مستشفى الداموس وكان المولود بصحة جيدة، إلا أن أمه لفظت آخر أنفاسها بغرفة العمليات بمستشفى سي لخضر بوشمع ببلدية سيدي غيلاس التي تبعد عن بلدية الداموس 40 كيلومترا وهذا بعد أن حاول الطاقم الطبي نقلها إلى مستشفى بلدية قوراية وبعدها نحو تيبازة ليضطر هذا الأخير بعد تدهور حالة الأم إلى نقلها مستشفى سيدي غيلاس إلا أنها أعطت الحياة لإبنها وهي فارقت الحياة.