وفاة سيدة عقب وضع مولودها في مستشفى بتيبازة

لفظت ليلة الأحد سيدة تدعى "ب.ن" تبلغ من العمر 33سنة تقطن في دوار بوينون ببلدية الداموس غرب ولاية تيبازة أنفاسها الأخيرة على مستوى غرفة العمليات بمستشفى سيدي غيلاس بعد رحلة بحث عن مخرج من حالتها الحرجة التي تعرضت لها بعد عملية ولادتها التي أسفرت عن إصابتها بنزيف حاد.

حيث تمت عملية الولادة بنجاح على مستوى مستشفى الداموس وكان المولود بصحة جيدة، إلا أن أمه لفظت آخر أنفاسها بغرفة العمليات بمستشفى سي لخضر بوشمع ببلدية سيدي غيلاس التي تبعد عن بلدية الداموس 40 كيلومترا وهذا بعد أن حاول الطاقم الطبي نقلها إلى مستشفى بلدية قوراية وبعدها نحو تيبازة ليضطر هذا الأخير بعد تدهور حالة الأم إلى نقلها مستشفى سيدي غيلاس إلا أنها أعطت الحياة لإبنها وهي فارقت الحياة.