كشفت مفتشية البيطرة لولاية تيارت، عن تسجيل 7 حالات لإخضرار لحوم الأضاحي بلّغ عنها مواطنون من بعض بلديات الولاية، منها 4 حالات في عاصمة الولاية، لكن تبين أن تلك الحالات غير متطابقة وتعود إلى عوامل سوء الحفظ أو سوء التعامل مع الذبيحة ولا علاقة لها بالهرمونات المضافة ولا وسائل التسمين الأخرى.
وقال "د. المهدي قوادرية"، مفتش البيطرة أن الحالات المعلن عنها سبعة وقد تكون في حدود العشرين في المجموع، على اعتبار وجود مواطنين لاحظوا نفس الملاحظات على أضاحيهم دون تبليغ، ليبقى عيد الأضحى آمنا هذا العام مقارنة بآلاف الأضاحي المذبوحة، نافيا أن يكون الاخضرار المسجل ناتجا عن أي مواد كيماوية للتسمين أو أي أغذية.
وحدد ذات المتحدث أماكن التسجيل في كل من فرندة وعين الحديد وعاصمة الولاية، فيما أكد أن الحالات التي عاينها بنفسه أو بعض البياطرة أفادت أن مشاكل الحفظ وسوء التعامل مع الذبيحة عند السلخ أو إخراج الأحشاء وخلفيات مرضية لدى المواشي المذبوحة وراء حالات الاخضرار، حيث أوضح قوادرية أن نسيان المثانة وفتحة الشرج بدون تنظيف وعدم التخلص من المرارة أو دماء الرقبة بعد الذبح تتسبب في تغير اللون إضافة إلى حفظ اللحوم قبل أن تجف، حيث أن وضع قطعتي لحم فوق بعضهما البعض في الثلاجة كتجربة أكد أن القطعة التي يكون وصول البرودة إليها محدودا تفسد.
يشار أن عددا من المواطنين اتصلوا بالبياطرة للشكوى مما عايشوه، لكن اتضح أن كل الذين ذبحوا أضاحيهم في المذابح أو لدى محترفين لم تظهر عليها أي علامات، مما يعني أن طريقة التعامل مع الذبيحة عند السلخ ثم ظروف الحفظ كان لهما التأثير في سلامة الأضاحي.
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مفتشية البيطرة ترجع السبب لسوء التعامل مع الذبيحة
تسجيل حالات لإخضرار الأضاحي بتيارت
سليمان بودالية
كشفت مفتشية البيطرة لولاية تيارت، عن تسجيل 7 حالات لإخضرار لحوم الأضاحي بلّغ عنها مواطنون من بعض بلديات الولاية، منها 4 حالات في عاصمة الولاية، لكن تبين أن تلك الحالات غير متطابقة وتعود إلى عوامل سوء الحفظ أو سوء التعامل مع الذبيحة ولا علاقة لها بالهرمونات المضافة ولا وسائل التسمين الأخرى.
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وقال "د. المهدي قوادرية"، مفتش البيطرة أن الحالات المعلن عنها سبعة وقد تكون في حدود العشرين في المجموع، على اعتبار وجود مواطنين لاحظوا نفس الملاحظات على أضاحيهم دون تبليغ، ليبقى عيد الأضحى آمنا هذا العام مقارنة بآلاف الأضاحي المذبوحة، نافيا أن يكون الاخضرار المسجل ناتجا عن أي مواد كيماوية للتسمين أو أي أغذية.
وحدد ذات المتحدث أماكن التسجيل في كل من فرندة وعين الحديد وعاصمة الولاية، فيما أكد أن الحالات التي عاينها بنفسه أو بعض البياطرة أفادت أن مشاكل الحفظ وسوء التعامل مع الذبيحة عند السلخ أو إخراج الأحشاء وخلفيات مرضية لدى المواشي المذبوحة وراء حالات الاخضرار، حيث أوضح قوادرية أن نسيان المثانة وفتحة الشرج بدون تنظيف وعدم التخلص من المرارة أو دماء الرقبة بعد الذبح تتسبب في تغير اللون إضافة إلى حفظ اللحوم قبل أن تجف، حيث أن وضع قطعتي لحم فوق بعضهما البعض في الثلاجة كتجربة أكد أن القطعة التي يكون وصول البرودة إليها محدودا تفسد.
يشار أن عددا من المواطنين اتصلوا بالبياطرة للشكوى مما عايشوه، لكن اتضح أن كل الذين ذبحوا أضاحيهم في المذابح أو لدى محترفين لم تظهر عليها أي علامات، مما يعني أن طريقة التعامل مع الذبيحة عند السلخ ثم ظروف الحفظ كان لهما التأثير في سلامة الأضاحي.