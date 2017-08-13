مقتل جنديين روسيين في قصف لـ"داعش" في دير الزور

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، الاثنين، إن جنديين روسيين قتلا في محافظة دير الزور السورية بعد أن قصف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قافلة كانا برفقتها.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها، إن القافلة كانت تنقل عسكريين من الجيش الروسي يراقبون وقف إطلاق النار عندما تعرضت لهجوم بقذائف مورتر.

وقالت الوزارة، إن أحد الجنديين لقي حتفه على الفور بينما توفي الآخر متأثراً بجراحه في المستشفى وإن الاثنين منحا جوائز عسكرية بعد الوفاة.

وقالت روسيا، الاثنين، إن سلاحها الجوي يساعد الجيش السوري في التقدم صوب مدينة دير الزور حيث تحاصر "داعش" 93 ألف مدني وحامية للجيش منذ سنوات.