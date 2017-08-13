قالت وزارة الداخلية الإيطالية، الاثنين، إن واحداً من أكثر زعماء العصابات المطلوبين في البلاد اعتقل في أوروغواي بعد أن ظل هارباً لمدة 23 عاماً في أعقاب إدانته بالارتباط بالمافيا وتهريب المخدرات وجرائم خطيرة أخرى.
وكان روكو مورابيتو يعتبر أكثر عضو مطلوب وهارب في عصابة "ندرانغيتا" التي يتمركز نشاطها في كالابريا وهي أقوى عصابة للجريمة المنظمة وواحدة من أكبر مستوردي المخدرات من أمريكا الجنوبية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الرجل البالغ من العمر 50 عاماً اعتقل في منتجع بونتا ديل إيستي الساحلي بعد أن عملت شرطة أوروغواي والشرطة الإيطالية معاً لتحديد هويته الحقيقية.
وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا، أن مورابيتو يحمل لقب "ملك الكوكايين في ميلانو" وأنه مطلوب منذ عام 1994 بعد أن دفع 13 مليار ليرة (ثمانية ملايين دولار) لاستيراد نحو طن من المخدرات.
وصدرت مذكرة اعتقال دولية بحقه عام 1995 بهدف تعقبه وترحيله إلى إيطاليا حيث صدر بحقه حكم بالسجن 30 عاماً.
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ظل هارباً من إيطاليا لمدة 23 عاماً
اعتقال "ملك الكوكايين" في أوروغواي
رويترز - الشروق أونلاين
قالت وزارة الداخلية الإيطالية، الاثنين، إن واحداً من أكثر زعماء العصابات المطلوبين في البلاد اعتقل في أوروغواي بعد أن ظل هارباً لمدة 23 عاماً في أعقاب إدانته بالارتباط بالمافيا وتهريب المخدرات وجرائم خطيرة أخرى.
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وكان روكو مورابيتو يعتبر أكثر عضو مطلوب وهارب في عصابة "ندرانغيتا" التي يتمركز نشاطها في كالابريا وهي أقوى عصابة للجريمة المنظمة وواحدة من أكبر مستوردي المخدرات من أمريكا الجنوبية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الرجل البالغ من العمر 50 عاماً اعتقل في منتجع بونتا ديل إيستي الساحلي بعد أن عملت شرطة أوروغواي والشرطة الإيطالية معاً لتحديد هويته الحقيقية.
وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا، أن مورابيتو يحمل لقب "ملك الكوكايين في ميلانو" وأنه مطلوب منذ عام 1994 بعد أن دفع 13 مليار ليرة (ثمانية ملايين دولار) لاستيراد نحو طن من المخدرات.
وصدرت مذكرة اعتقال دولية بحقه عام 1995 بهدف تعقبه وترحيله إلى إيطاليا حيث صدر بحقه حكم بالسجن 30 عاماً.