العشرات ناشدوا الوالي تخصيص زيارة إلى المنطقة مرافق مغلقة منذ سنوات ومشاريع متأخرة في سليم بالمسيلة

رفع عشرات المواطنين ببلدية سليم في المسيلة جملة من الانشغالات اعتبروها مفاتيح للتنمية المحلية، لكنها ظلت عالقة لسنوات رغم مناشداتهم السلطات المحلية التحرك لأجل إيجاد حلول لها.

حسب المتصلين بـ"الشروق" أن البلدية تفتقر إلى سوق للماشية، حيث لم تشفع لها شهرتها بتربية الأغنام إذ غياب فضاء لهذا الغرض ترك السكان والتجار الذين يأتونها من مختلف البلديات المجاورة ومن ولاية الجلفة يصطدمون بهذا الواقع الذي حرمهم من مرفق اسمه سوق للماشية كان يفتح أبوابه في الماضي، كل يوم أحد. الشاكون حملوا جانبا من المسؤولية إلى المجالس المحلية المتعاقبة التي لم تفعل السوق بالشكل الذي يضمن استمراريته ونشاطه لكن رغم ذلك لا تزال آمالهم قائمة في فتح السوق مجددا والقضاء على مشكلة حقيقية ظلت تؤرق مئات المربين والتجار خاصة في المناسبات والأعياد بالدرجة الأولى.

وفي السياق نفسه، أثار المعنيون قضية انعدام مذبح بلدي، فانعدام مرفق كهذا حتم على القصابين التنقل إلى عين الملح على مسافة تفوق 50 كلم، لكن الخطر الأكبر هو استفحال الذبح العشوائي، وما يشكله من تهديد للصحة. كما تساءل السكان عن وضعية مشروع 50 سكنا اجتماعيا، فالأشغال به عمرت نحو 10 سنوات، الأمر الذي ترك هؤلاء يطرحون أكثر من علامة استفهام عن أسباب التأخر، كما يشكل مصير دار الصيانة التي لم تفتح أبوابها منذ نحو 10 سنوات هاجس سكان سليم خاصة في ظل حوادث المرور التي تسجل على مستوى ملتقى الطريقين الوطنيين رقم 46 و76 النقطة التي بها دار الصيانة التي سيسهم فتحها في ترميم الطرقات ما يقلص من حوادث المرور.

كما يطرح المشتكون وضعية المكتبة البلدية المغلقة منذ 2010، رغم أنها مجهزة نسبيا. وأمام هذه القائمة من الانشغالات، شدد المتصلون على أهمية أن يخصص الوالي حاج مقداد زيارة إلى بلدية سليم للاطلاع على بعض المشاكل التي تعترض التنمية المحلية.