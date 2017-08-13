تحل الجزائر ضيف شرف على الطبعة السابعة للمهرجان الدولي للسينما اللاتينية العربية (لاتيناراب) ببوينوس آيرس بالأرجنتين التي تعقد فعالياتها من 4 إلى 13 سبتمبر الجاري.
وستتنافس ثلاثة أفلام جزائرية في المسابقات الرسمية لهذه التظاهرة حيث سيدخل فيلم "في انتظار السنونوات" (2017) لكريم موساوي غمار المنافسة على جائزة الأفلام الروائية الطويلة فيما سينافس "قنديل البحر" لداميان أونوري و"نولي" لأمين محمد قابس على جائزة الفيلم الروائي القصير.
وستعرض أيضا بهذه المناسبة العديد من الأعمال خارج المنافسة على غرار "حكايات قريتي" لكريم طرايدية و"فدائي" لداميان أونوري و"قبل الأيام" لكريم موساوي و"مسخرة" لإلياس سالم و"حابسين" لصوفيا جاما.
كما ستقام محاضرة حول السينما الجزائرية تحت عنوان "من الجزائر إلى بوينوس آيرس" بمشاركة العديد من السينمائيين.
وبرمج المنظمون من جهة أخرى العديد من العروض الأخرى غير التنافسية على غرار "بانوراما لاتيناراب" التي ستعرف تقديم العديد من الأعمال الطويلة والقصيرة المنتجة في أمريكا اللاتينية التي تعكس مواضيعها الثقافة والسينما في البلدان العربية.
ويعتبر المهرجان الدولي للسينما اللاتينية العربية ببوينوس آيرس -الذي تنظمه منذ 2011 مؤسسة "ثيني فرتيل" (السينما الخصبة) أهم مهرجان سينمائي يعرف بالسينما والثقافة العربية في بلدان أمريكا اللاتينية.
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"في انتظار السنونوات" و"قنديل البحر" و"نولي"
الجزائر ضيف شرف مهرجان السينما اللاتينية العربية ببوينوس آيرس
وكالات
تحل الجزائر ضيف شرف على الطبعة السابعة للمهرجان الدولي للسينما اللاتينية العربية (لاتيناراب) ببوينوس آيرس بالأرجنتين التي تعقد فعالياتها من 4 إلى 13 سبتمبر الجاري.
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وستتنافس ثلاثة أفلام جزائرية في المسابقات الرسمية لهذه التظاهرة حيث سيدخل فيلم "في انتظار السنونوات" (2017) لكريم موساوي غمار المنافسة على جائزة الأفلام الروائية الطويلة فيما سينافس "قنديل البحر" لداميان أونوري و"نولي" لأمين محمد قابس على جائزة الفيلم الروائي القصير.
وستعرض أيضا بهذه المناسبة العديد من الأعمال خارج المنافسة على غرار "حكايات قريتي" لكريم طرايدية و"فدائي" لداميان أونوري و"قبل الأيام" لكريم موساوي و"مسخرة" لإلياس سالم و"حابسين" لصوفيا جاما.
كما ستقام محاضرة حول السينما الجزائرية تحت عنوان "من الجزائر إلى بوينوس آيرس" بمشاركة العديد من السينمائيين.
وبرمج المنظمون من جهة أخرى العديد من العروض الأخرى غير التنافسية على غرار "بانوراما لاتيناراب" التي ستعرف تقديم العديد من الأعمال الطويلة والقصيرة المنتجة في أمريكا اللاتينية التي تعكس مواضيعها الثقافة والسينما في البلدان العربية.
ويعتبر المهرجان الدولي للسينما اللاتينية العربية ببوينوس آيرس -الذي تنظمه منذ 2011 مؤسسة "ثيني فرتيل" (السينما الخصبة) أهم مهرجان سينمائي يعرف بالسينما والثقافة العربية في بلدان أمريكا اللاتينية.