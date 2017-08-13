قرر رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، إنشاء ثلاث لجان جهوية مستقلة للإشراف على انتخابات تجديد الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين الثلاث (غرب ـ وسط ـ شرق) المقررة أواخر الشهر الجاري وبداية الشهر القادم، في وقت يلتقي اغلبية اعضاء الغرفة الوطنية صباح اليوم بالعاصمة، لبحث آخر مستجدات الصراع القائم في هرم قيادة أهم ذراع للعدالة.
بالموازاة مع هذا القرار، قام رئيس الغرفة الوطنية الأستاذ بوشاشي ابراهيم بضبط القوائم النهائية للمترشحين لانتخاب الغرف الجهوية الثلاث، بعد ان اقصى اكثر من 20 مترشحا، جلّهم اعضاء في الغرفة الوطنية ونوابه الثلاثة، بعد ان فشلت مساعيه مع وزارة العدل للتدخل لتطبيق المادة 32 من القانون المنظم للمهنة، ثم تأخرت المحاكم الإدارية بكل من وهران، الجزائر العاصمة، قسنطينة، في الفصل لحد الآن في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد اعضاء الغرف الجهوية المترشحين للانتخابات القادمة، بحجة ان "القانون لا يسمح لهم بعهدتين أو أكثر".
من جهتهم، يصف أغلبية اعضاء الغرفة الوطنية هذه القرارات بأنها "غير قانونية" وصادرة "بلا مداولة رسمية"، مؤجلين الرد عليها إلى ما سيسفر عنه لقاء اليوم.
يحدث هذا الصراع، في ظل "التجميد" المسجل منذ عشر سنوات، على اجتماعات المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين، الذي يترأسه وزير العدل حافظ الأختام، وهو ما جعل المنظومة القانونية لهؤلاء الأعوان القضائيين، تشوبها العديد من "الثغرات" وولدت عنها الكثير من "النعرات".
يذكر بأن لجنة الإشراف على انتخابات غرفة الغرب المقررة يوم 23 سبتمبر، تتكون من رئيس الغرفة الجهوية السابق الأستاذ سي بشير عابد من مجلس قضاء تيسمسيلت بعضوية كل من الأستاذ بن عافية بن عامر محضر قضائي من نفس المجلس، والأستاذين بوقادوس علي وحضري عبد العزيز محضرين قضائيين بمجلس قضاء معسكر والأستاذ بن هدار محمد محضر قضائي بمجلس قضاء سيدي بلعباس.
اما لجنة غرفة الوسط، يترأسها رئيس الغرفة الوطنية السابق الأستاذ سعيدي عبد الحق من مجلس قضاء الجزائر بعضوية كل من الأستاذ بواليف خالد محضر قضائي من نفس المجلس، والأستاذ زيزين حسان منسق المحضرين القضائيين بمجلس قضاء المدية والأستاذ بركات يحيى محضر قضائي بمجلس قضاء المسيلة والأستاذ سيد عثمان محضر قضائي بمجلس قضاء تيزي وزو.
في حين لجنة غرفة الشرق المقررة يوم 5 اكتوبر، فيترأسها رئيس الغرفة الوطنية السابق الأستاذ حمادي محمد من مجلس قضاء بسكرة بعضوية كل من الأستاذ دحامنة مسعود محضر قضائي من مجلس قضاء برج بوعريريج، والأستاذ دحماني بلقاسم من مجلس قضاء عنابة، والأستاذ بن عمارة عبد الناصر من مجلس قضاء بجاية، والأستاذ بوداود احمد من مجلس قضاء باتنة.
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في ظل تجميد المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين
الغرفة الوطنية تجتمع والرئيس يشكل لجانا مستقلة
ق. و
قرر رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، إنشاء ثلاث لجان جهوية مستقلة للإشراف على انتخابات تجديد الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين الثلاث (غرب ـ وسط ـ شرق) المقررة أواخر الشهر الجاري وبداية الشهر القادم، في وقت يلتقي اغلبية اعضاء الغرفة الوطنية صباح اليوم بالعاصمة، لبحث آخر مستجدات الصراع القائم في هرم قيادة أهم ذراع للعدالة.
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الغرفة الوطنية تجتمع والرئيس يشكل لجانا مستقلة
بالموازاة مع هذا القرار، قام رئيس الغرفة الوطنية الأستاذ بوشاشي ابراهيم بضبط القوائم النهائية للمترشحين لانتخاب الغرف الجهوية الثلاث، بعد ان اقصى اكثر من 20 مترشحا، جلّهم اعضاء في الغرفة الوطنية ونوابه الثلاثة، بعد ان فشلت مساعيه مع وزارة العدل للتدخل لتطبيق المادة 32 من القانون المنظم للمهنة، ثم تأخرت المحاكم الإدارية بكل من وهران، الجزائر العاصمة، قسنطينة، في الفصل لحد الآن في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد اعضاء الغرف الجهوية المترشحين للانتخابات القادمة، بحجة ان "القانون لا يسمح لهم بعهدتين أو أكثر".
من جهتهم، يصف أغلبية اعضاء الغرفة الوطنية هذه القرارات بأنها "غير قانونية" وصادرة "بلا مداولة رسمية"، مؤجلين الرد عليها إلى ما سيسفر عنه لقاء اليوم.
يحدث هذا الصراع، في ظل "التجميد" المسجل منذ عشر سنوات، على اجتماعات المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين، الذي يترأسه وزير العدل حافظ الأختام، وهو ما جعل المنظومة القانونية لهؤلاء الأعوان القضائيين، تشوبها العديد من "الثغرات" وولدت عنها الكثير من "النعرات".
يذكر بأن لجنة الإشراف على انتخابات غرفة الغرب المقررة يوم 23 سبتمبر، تتكون من رئيس الغرفة الجهوية السابق الأستاذ سي بشير عابد من مجلس قضاء تيسمسيلت بعضوية كل من الأستاذ بن عافية بن عامر محضر قضائي من نفس المجلس، والأستاذين بوقادوس علي وحضري عبد العزيز محضرين قضائيين بمجلس قضاء معسكر والأستاذ بن هدار محمد محضر قضائي بمجلس قضاء سيدي بلعباس.
اما لجنة غرفة الوسط، يترأسها رئيس الغرفة الوطنية السابق الأستاذ سعيدي عبد الحق من مجلس قضاء الجزائر بعضوية كل من الأستاذ بواليف خالد محضر قضائي من نفس المجلس، والأستاذ زيزين حسان منسق المحضرين القضائيين بمجلس قضاء المدية والأستاذ بركات يحيى محضر قضائي بمجلس قضاء المسيلة والأستاذ سيد عثمان محضر قضائي بمجلس قضاء تيزي وزو.
في حين لجنة غرفة الشرق المقررة يوم 5 اكتوبر، فيترأسها رئيس الغرفة الوطنية السابق الأستاذ حمادي محمد من مجلس قضاء بسكرة بعضوية كل من الأستاذ دحامنة مسعود محضر قضائي من مجلس قضاء برج بوعريريج، والأستاذ دحماني بلقاسم من مجلس قضاء عنابة، والأستاذ بن عمارة عبد الناصر من مجلس قضاء بجاية، والأستاذ بوداود احمد من مجلس قضاء باتنة.