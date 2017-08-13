"الشروق" تلتقي موهبة "غريبة" بعين تموشنت سبعينية تتغلب على الأمية.. تبرع في الشعر وتتحول إلى ممثلة سينمائية

تملك الحاجة بوغانم رقية صاحبة الـ74 سنة، إرادة قوية دوخت كل من سمع بقصتها، كيف لا وهي التي لم تكتف في هذه السن المتقدمة بمحو الأمية وسنوات الظلام التي خيمت على حياتها لسنين، بل راحت بخطى ثابتة تقتحم عالم الفن والتمثيل..

الحاجة رقية ابنة منطقة بوزجار الساحلية التابعة إداريا إلى ولاية عين تموشنت، اقتربنا منها بعدما دلنا عليها رئيس الجمعية التي تنخرط فيها ففتحت لنا قلبها وراحت تسرد لنا قصتها مع الإرادة والتحدي.

لم تترك السنوات الطويلة وثقلها على جسدها النحيل تتغلب عليها، فكانت البداية أن انضمت إلى إحدى المدارس لتعلم الكتابة والقراءة، فكانت المفاجأة حين تمكنت من تحقيق نتائج مبهرة بشهادة محيطها، ولا تزال تواصل رحلة الاجتهاد والتألق 6 سنوات كاملة، وجاءتها فرصة الانضمام إلى جمعية الشاطئ الثقافية التي يرأسها السيد مدراوي بوعلام الشاعر المخضرم، وقد وجدت كل الدعم والتشجيع من أعضاء الجمعية، وراحت تشارك في الأيام الثقافية والمهرجانات الوطنية، حيث تلعب أدوارا رئيسية في مسرحيات تحمل عبرا ومواعظ، كما أنها تملك موهبة إلقاء الشعر الملحون الممجد للثورة التحريرية، فنالت الإعجاب والثناء ليس من طرف سكان القرية الصغيرة فقط، بل حتى خارج ولاية عين تموشنت بدليل أنها تلقت دعوة إلى المشاركة في فيلم قصير لمخرجه هواري مسري، حيث شاركت الفنانة المتألقة فريدة كريم دور البطولة وتقمصت دور قارئة الحظ.

وهي الانطلاقة الفعلية للعجوز التي تملك إرادة شابة طموحة وكلها أمل أن تتمكن من إيصال رسالة التحدي إلى كل من فقد الأمل وخارت قواه ودخل في دوامة اليأس.. الرسالة مفادها أنه لا يوجد في الحياة شيء مستحيل وإذا أردنا تغيير حالنا إلى الأحسن فيمكن ذلك على شرط توفر الإرادة.

وللعلم، فإن الجمعية الثقافية لشاطئ بوزجار تنشط منذ سنوات بالحقل الثقافي والتربوي، ورغم غياب المساعدات والدعم المادي، إلا أنها تمكنت من نفض الغبار عن مواهب شابة لها إمكانيات معتبرة في الفن والتمثيل في صورة زيدان قدور، فسيو محمد، مدراوي عبد الرحمن، عبد الإله بقيادة شاعر المنطقة مدراوي بوعلام. ولا تزال تنتظر لفتة السلطات المحلية لتنشيط المشهد الفني والثقافي الميت بالمنطقة.