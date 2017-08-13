تلقى مركب الحديد والصلب الحجار بعنابة، تعليمات بتوقيف نشاط الفرن العالي رسميا خلال 3 أيام، بسبب أزمة المياه التي عرفت تفاقما كبيرا خلال الأيام الماضية، وتستمر منذ ما يقارب الشهر، في حين تم تشكيل خلية أزمة لمباحثة كيفية توفير المياه للمركب، المهدد بالتوقف كليا عن الانتاج.
ويعرف مركب الحديد والصلب سيدار الحجار بعنابة انخفاضا ملحوظا في الإنتاج ومن المرجح أن يتم توقف الفرن العالي في ظرف 3 أيام جراء نقص الإمداد بالمياه حسبما أفاد به مدير الصناعة بالمركب رؤوف دورمان، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الإثنين.
وأوضح ذات المسؤول بأن المفولذتين يتزودان حاليا ببطء انطلاقا من الفرن العالي الذي يتزود من احتياطات مياه هذا المركب وذلك في مرحلة تفريغ الفولا ، وتقدر احتياجات مركب الحديد والصلب سيدار الحجار عنابة من المياه بحوالي 1500 متر مكعب في الساعة، وقد انخفض تزويده بهذه المادة إلى 400 متر مكعب في الساعة قبل توقيف تموينه وتجنيد كل الإمكانات لتزويد سكان الولاية بمياه الشرب حسبما
أوضحته من جهتها مؤسسة "الجزائرية للمياه". وقد اتخذت تدابير استعجالية من أجل توفير مصادر للمياه لفائدة هذا المركب منها حفر آبار في منطقة شعيبة ببلدية سيدي عمار أين يتواجد المركب بالإضافة إلى إمكانية إنجاز قناة لنقل المياه لتزويد المركب انطلاقا من وادي سيبوس حسب مصالح الولاية.
ويشغّل مركب الحديد والصلب أكثر من 4500 عامل ويرتقب تحويل عماله من ورشات من المحتمل غلقها (الفرن العالي والمفولذتين وتوزيعهم على باقي الوحدات الإنتاجية لذات المركب، مع العلم أن هذا المركب ينتج يوميا 1800 طنا من الفولاذ السائل.
من جهته، أعلن والي ولاية عنابة محمد سلماني، الإثنين، عن الشروع في مخطط استعجالي استثماري على المدى القصير بهدف مواجهة أزمة المياه الحادة المطروحة مند شهر كامل بالولاية والتي تعود إلى انخفاض منسوب سد الشافية إلى مستوى غير قابل، وكذا توفير المياه الصالحة للشرب عبر كامل بلديات مدينة عنابة.
وكشف محمد سلماني في تصريح للاذاعة الجزائرية، عن الخطة التي ستنفذ خلال الأيام القريبة من أجل تزويد عدة بلديات متضررة، من خلال برنامج استعجالي واستثماري على المدى القصير لمواجهة مشكل الماء، إلى جانب إنجاز مشاريع تحسن من مستوى التزود من حقول بوثلجة بالطارف وعددها 32 حقلا يمكنها بعد التهيئة توفير ما يقارب 35 ألف متر مكعب يوميا، والنقطة الثالثة التي ركز عليها الوالي تتعلق بإنجاز ازدواجية قناة ماكسة وحنشات، على مسافة 22 كلم، للقضاء على التسربات التي بلغت نسبة 60 بالمائة.
وبالنسبة لمركب الحديد والصلب الحجار، قال الوالي بأنه سيتم تغطية نشاط الورشات وبقية الفروع التابعة له بـ400 متر مكعب من المياه المستعملة دون استغلال مياه الشرب، والتي ستوجه لسكان بلدية الحجار وما جاورها دون استغلالها في منظومة عمل آلات المؤسسات.
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أزمة المياه تعطّل الفرن العالي وتوقّف إنتاج الحديد بمركب الحجار!
إيمان. ك
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
تلقى مركب الحديد والصلب الحجار بعنابة، تعليمات بتوقيف نشاط الفرن العالي رسميا خلال 3 أيام، بسبب أزمة المياه التي عرفت تفاقما كبيرا خلال الأيام الماضية، وتستمر منذ ما يقارب الشهر، في حين تم تشكيل خلية أزمة لمباحثة كيفية توفير المياه للمركب، المهدد بالتوقف كليا عن الانتاج.
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أزمة المياه تعطّل الفرن العالي وتوقّف إنتاج الحديد بمركب الحجار!
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ويعرف مركب الحديد والصلب سيدار الحجار بعنابة انخفاضا ملحوظا في الإنتاج ومن المرجح أن يتم توقف الفرن العالي في ظرف 3 أيام جراء نقص الإمداد بالمياه حسبما أفاد به مدير الصناعة بالمركب رؤوف دورمان، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الإثنين.
وأوضح ذات المسؤول بأن المفولذتين يتزودان حاليا ببطء انطلاقا من الفرن العالي الذي يتزود من احتياطات مياه هذا المركب وذلك في مرحلة تفريغ الفولا ، وتقدر احتياجات مركب الحديد والصلب سيدار الحجار عنابة من المياه بحوالي 1500 متر مكعب في الساعة، وقد انخفض تزويده بهذه المادة إلى 400 متر مكعب في الساعة قبل توقيف تموينه وتجنيد كل الإمكانات لتزويد سكان الولاية بمياه الشرب حسبما
أوضحته من جهتها مؤسسة "الجزائرية للمياه". وقد اتخذت تدابير استعجالية من أجل توفير مصادر للمياه لفائدة هذا المركب منها حفر آبار في منطقة شعيبة ببلدية سيدي عمار أين يتواجد المركب بالإضافة إلى إمكانية إنجاز قناة لنقل المياه لتزويد المركب انطلاقا من وادي سيبوس حسب مصالح الولاية.
ويشغّل مركب الحديد والصلب أكثر من 4500 عامل ويرتقب تحويل عماله من ورشات من المحتمل غلقها (الفرن العالي والمفولذتين وتوزيعهم على باقي الوحدات الإنتاجية لذات المركب، مع العلم أن هذا المركب ينتج يوميا 1800 طنا من الفولاذ السائل.
من جهته، أعلن والي ولاية عنابة محمد سلماني، الإثنين، عن الشروع في مخطط استعجالي استثماري على المدى القصير بهدف مواجهة أزمة المياه الحادة المطروحة مند شهر كامل بالولاية والتي تعود إلى انخفاض منسوب سد الشافية إلى مستوى غير قابل، وكذا توفير المياه الصالحة للشرب عبر كامل بلديات مدينة عنابة.
وكشف محمد سلماني في تصريح للاذاعة الجزائرية، عن الخطة التي ستنفذ خلال الأيام القريبة من أجل تزويد عدة بلديات متضررة، من خلال برنامج استعجالي واستثماري على المدى القصير لمواجهة مشكل الماء، إلى جانب إنجاز مشاريع تحسن من مستوى التزود من حقول بوثلجة بالطارف وعددها 32 حقلا يمكنها بعد التهيئة توفير ما يقارب 35 ألف متر مكعب يوميا، والنقطة الثالثة التي ركز عليها الوالي تتعلق بإنجاز ازدواجية قناة ماكسة وحنشات، على مسافة 22 كلم، للقضاء على التسربات التي بلغت نسبة 60 بالمائة.
وبالنسبة لمركب الحديد والصلب الحجار، قال الوالي بأنه سيتم تغطية نشاط الورشات وبقية الفروع التابعة له بـ400 متر مكعب من المياه المستعملة دون استغلال مياه الشرب، والتي ستوجه لسكان بلدية الحجار وما جاورها دون استغلالها في منظومة عمل آلات المؤسسات.