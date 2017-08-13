الأطباء عجزوا عن تشخيص الداء مرض غريب يصيب طفلين بتمنراست ويفقدهما الحركة كليا

معاناة حقيقة عمرها سبع سنوات تعيشها عائلة بكادي بمدينة تمنراست وفي صمت، مع المرض الغريب الذي ودون إنذار، أصاب ابنيها عبد الرحمان 13 سنة وعبد السلام 10 سنوات، ما تسب في عجزهما كليا عن الحركة والمشي، والبقاء بين الجدران الأربعة طوال اليوم، وتوقفهما الاضطراري عن مواصلة الدراسة، جراء تدهور حالتهما الصحية.

وبحسب أبي الطفلين السيد أحمد بكادي، فإن ولادة الطفلين تمت بصفة عادية إلى غاية السادسة من العمر، حيث يصيبهما مرض غريب يبدأ باعوجاج في المفاصل ما يفقدهما القدرة على المشي والوقوف، إضافة إلى ارتعاش في الأطراف العلوية والسفلية معا، حيث يواصل الأب والدموع تملأ عينيه، أنه قصد العشرات من المستشفيات عبر كامل ربوع الوطن، من أجل إجراء التحاليل الطبية، لكن للأسف يواصل الأب أنه لم يتوصل الأطباء إلى معرفة المرض.

ويواصل: بقيت في مستشفى إيدير بالعاصمة مع طفلي مدة 21 يوما، مع إجراء كامل الكشوفات بالأشعة والتحاليل، لكن في الأخير يقول لي الطبيب، آسف أخي لم أتمكن من معرفة المرض، ولا الأسباب الكامنة وراء الإصابة به.

يقول أبوهما: أنا أتعذب في صمت عندما أرى معاناة فلذتي كبدي، دون أن أتمكن من التخفيف من ألمهما، وإنا اليوم من خلال منبر "الشروق"، أناشد السلطات الوصية وعلى رأسها معالي وزير الصحة، من أجل التكفل بحالة طفلي، وإرسالهما للعلاج خارج الوطن، بعد عجز المصالح الصحية بالوطن عن معرفة مرضهما بعد سبع سنوات من الإصابة به، كما أناشد ذوي البر والإحسان مساعدتي، من أجل التكفل الجيد واقتناء الأدوية، وعلاجهما بالمستشفيات المختصة في الدول الأوروبية، ويبقى أملي كبيرا في الله والشعب الجزائري العظيم.

وعلى من يرغب في مساعدة العائلة الاتصال بالرقم الآتي: 0668268562