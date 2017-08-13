ارتفاع أعداد الروهينغا الفارين إلى بنغلاديش لـ123 ألفاً

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، أن أعداد اللاجئين من مسلمي الروهينغا الفارين إلى بنغلاديش من المذابح في إقليم أراكان غربي بورما (ميانمار) ارتفع إلى 123 ألفاً خلال عشرة أيام.

وفي وقت سابق من يوم أمس (الاثنين)، أعلنت المفوضية ذاتها، أن 87 ألفاً من الروهينغا فروا إلى بنغلاديش، قبل أن تقول اليوم إن العدد ارتفع إلى 123 ألفاً.

وقالت فيفيان تان، المتحدثة باسم المفوضية، عبر بيان اليوم، إن الأرقام الأخيرة تستند إلى إحصائيات جديدة وأكثر دقة أجراها عمال الإغاثة في مخيمات اللاجئين الأساسية والمؤقتة في بنغلاديش.

وأوضحت المتحدثة، أن "الأرقام مقلقة للغاية؛ إذ ترتفع بسرعة كبيرة"، محذرة من أن المخيمات الحالية لا يمكن أن تستوعب مزيداً من اللاجئين الذين يكافحون من أجل إيجاد مأوى.

ومنذ 25 أوت المنصرم، يرتكب جيش ميانمار، انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان شمالي إقليم أراكان، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينغا، حسب تقارير إعلامية.

ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الانتهاكات، لكن المجلس الأوروبي للروهينغا أعلن، الاثنين الماضي، مقتل ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار في أراكان خلال ثلاثة أيام فقط.