يجري جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتباراً من الثلاثاء، تدريباً عسكرياً واسع النطاق يحاكي حرباً مع حزب الله الشيعي اللبناني، في أضخم مناورات من نوعها منذ قرابة 20 عاماً، حسب ما أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية، الاثنين.
وقال مصدر في وزارة الدفاع الإسرائيلية لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه، أن هذه المناورات ستتيح محاكاة "مختلف السيناريوهات التي يمكن أن نواجهها إذا ما خضنا نزاعاً مع حزب الله".
وحسب مصدر عسكري آخر طلب بدوره عدم نشر اسمه، فإن هذه المناورات سيشارك فيها عشرات آلاف العسكريين، بمن فيهم جنود في الاحتياط، إضافة إلى طائرات وسفن وغواصات.
وأضاف المصدر، أن الجيش الإسرائيلي سيجري خلال هذه التدريبات محاكاة لمستشفيين ميدانيين وسيختبر تكنولوجيات جديدة مثل شاحنات بدون سائقين أو طوافات بدون طيارين لتنفيذ عمليات إخلاء.
وبدأت الدولة العبرية استعداداتها لهذه المناورات قبل عام ونصف العام، علماً بأن آخر مناورات عسكرية بهذه الضخامة تعود إلى العام 1998 عندما أجرى جيش الاحتلال محاكاة لحرب مع سوريا.
وتتهم "إسرائيل" والولايات المتحدة الحزب الشيعي اللبناني بتخزين ترسانة من الأسلحة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية استعداداً لحرب جديدة بينه وبين الدولة العبرية.
وكانت قوات الاحتلال شنت في صيف 2006 حرباً ضد حزب الله استمرت شهراً وأوقعت أكثر من 1200 قتيل في الجانب اللبناني غالبيتهم مدنيون، و160 قتيلاً في الجانب الإسرائيلي غالبيتهم عسكريون.
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أكبر مناورة عسكرية تجريها منذ 20 عاماً
"إسرائيل" تتدرب على حرب مع حزب الله
أ ف ب - الشروق أونلاين
يجري جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتباراً من الثلاثاء، تدريباً عسكرياً واسع النطاق يحاكي حرباً مع حزب الله الشيعي اللبناني، في أضخم مناورات من نوعها منذ قرابة 20 عاماً، حسب ما أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية، الاثنين.
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وقال مصدر في وزارة الدفاع الإسرائيلية لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه، أن هذه المناورات ستتيح محاكاة "مختلف السيناريوهات التي يمكن أن نواجهها إذا ما خضنا نزاعاً مع حزب الله".
وحسب مصدر عسكري آخر طلب بدوره عدم نشر اسمه، فإن هذه المناورات سيشارك فيها عشرات آلاف العسكريين، بمن فيهم جنود في الاحتياط، إضافة إلى طائرات وسفن وغواصات.
وأضاف المصدر، أن الجيش الإسرائيلي سيجري خلال هذه التدريبات محاكاة لمستشفيين ميدانيين وسيختبر تكنولوجيات جديدة مثل شاحنات بدون سائقين أو طوافات بدون طيارين لتنفيذ عمليات إخلاء.
وبدأت الدولة العبرية استعداداتها لهذه المناورات قبل عام ونصف العام، علماً بأن آخر مناورات عسكرية بهذه الضخامة تعود إلى العام 1998 عندما أجرى جيش الاحتلال محاكاة لحرب مع سوريا.
وتتهم "إسرائيل" والولايات المتحدة الحزب الشيعي اللبناني بتخزين ترسانة من الأسلحة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية استعداداً لحرب جديدة بينه وبين الدولة العبرية.
وكانت قوات الاحتلال شنت في صيف 2006 حرباً ضد حزب الله استمرت شهراً وأوقعت أكثر من 1200 قتيل في الجانب اللبناني غالبيتهم مدنيون، و160 قتيلاً في الجانب الإسرائيلي غالبيتهم عسكريون.