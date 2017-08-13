اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن أسلوب فرض العقوبات على كوريا الشمالية بسبب استفزازاتها النووية غير فعال، معللاً ذلك بأن الكوريين سيأكلون العشب ولن يتخلوا عن تجاربهم النووية، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم"، على هامش اجتماعات قمة "بريكس" في مدينة شيامن الصينية، أن كوريا الشمالية لن تمتنع عن تطوير برنامجها النووي ما لم تشعر بالسلام والاستقرار.
واعتبر الرئيس الروسي، أن تصعيد الوضع العسكري (في شبه الجزيرة الكورية) قد يؤدي إلى كارثة في العالم كله؛ "لذا لا طريق لحل الأزمة الكورية إلا الطريق السلمي الدبلوماسي".
وقارن بوتين بين الأزمة في كوريا والوضع في العراق عام 2003 عندما اجتاحت بريطانيا والولايات المتحدة البلاد بدعوى تطوير بغداد للسلاح النووي.
وقال في ذلك: "امتنع صدام حسين عن إنتاج السلاح الكيماوي، لكنه قُتل هو وأقاربه ودمرت العراق بحجة إنتاج السلاح الكيماوي.. وكوريا الشمالية لم تنس ذلك".
في المقابل، أقر بوتين باعتبار بلاده تصرفات بيونغ يانغ استفزازية، وقال: "نعتبر تصرفات كوريا الشمالية استفزازية، لكن لا يمكننا أن ننسى أسباب تلك التصرفات"، دون مزيد من التوضيح.
وتابع: "من السذاجة وضع روسيا على نفس لائحة العقوبات مع كوريا الشمالية وإيران، ومن ثم الطلب منها الانضمام إلى مسألة فرض عقوبات على بيونغ يانغ".
وبالرغم من إعلان بيونغ يانغ نجاحها في تفجير قنبلة هيدروجينية، الأحد الماضي، وفي إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في جويلية المنصرم، شدد بوتين على عدم امتلاك كوريا الشمالية قنابل نووية أو صواريخ متوسطة المدى.
وفي معرض رده على سؤال حول نهاية وشيكة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي، قال الرئيس الروسي، إن "الحديث عن هزيمة ساحقة للتنظيم ممكن فقط بعد هزيمتهم في مدينة دير الزور شرقي سوريا".
ويشارك بوتين في قمة بريكس المنعقدة في الصين، والتي انطلقت أعمالها أمس الأول (الأحد)، وتختتم اليوم (الثلاثاء).
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قال إن الكوريين سيأكلون العشب ولن يتخلوا عن برنامجهم النووي
بوتين: كوريا الشمالية لن تنسى ماذا فعلوا بصدام حسين والعراق
وكالات - الشروق أونلاين
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن أسلوب فرض العقوبات على كوريا الشمالية بسبب استفزازاتها النووية غير فعال، معللاً ذلك بأن الكوريين سيأكلون العشب ولن يتخلوا عن تجاربهم النووية، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
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وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم"، على هامش اجتماعات قمة "بريكس" في مدينة شيامن الصينية، أن كوريا الشمالية لن تمتنع عن تطوير برنامجها النووي ما لم تشعر بالسلام والاستقرار.
واعتبر الرئيس الروسي، أن تصعيد الوضع العسكري (في شبه الجزيرة الكورية) قد يؤدي إلى كارثة في العالم كله؛ "لذا لا طريق لحل الأزمة الكورية إلا الطريق السلمي الدبلوماسي".
وقارن بوتين بين الأزمة في كوريا والوضع في العراق عام 2003 عندما اجتاحت بريطانيا والولايات المتحدة البلاد بدعوى تطوير بغداد للسلاح النووي.
وقال في ذلك: "امتنع صدام حسين عن إنتاج السلاح الكيماوي، لكنه قُتل هو وأقاربه ودمرت العراق بحجة إنتاج السلاح الكيماوي.. وكوريا الشمالية لم تنس ذلك".
في المقابل، أقر بوتين باعتبار بلاده تصرفات بيونغ يانغ استفزازية، وقال: "نعتبر تصرفات كوريا الشمالية استفزازية، لكن لا يمكننا أن ننسى أسباب تلك التصرفات"، دون مزيد من التوضيح.
وتابع: "من السذاجة وضع روسيا على نفس لائحة العقوبات مع كوريا الشمالية وإيران، ومن ثم الطلب منها الانضمام إلى مسألة فرض عقوبات على بيونغ يانغ".
وبالرغم من إعلان بيونغ يانغ نجاحها في تفجير قنبلة هيدروجينية، الأحد الماضي، وفي إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في جويلية المنصرم، شدد بوتين على عدم امتلاك كوريا الشمالية قنابل نووية أو صواريخ متوسطة المدى.
وفي معرض رده على سؤال حول نهاية وشيكة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي، قال الرئيس الروسي، إن "الحديث عن هزيمة ساحقة للتنظيم ممكن فقط بعد هزيمتهم في مدينة دير الزور شرقي سوريا".
ويشارك بوتين في قمة بريكس المنعقدة في الصين، والتي انطلقت أعمالها أمس الأول (الأحد)، وتختتم اليوم (الثلاثاء).