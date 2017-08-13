أكثر من 300 عيادة متخصصة في الجزائر نساء ورجال يتزاحمون على عمليات التجميل والحقن السرية

تنشط أكثر من ثلاثمائة عيادة تجميل في الجزائر في كل الاختصاصات والتقنيات الموجودة في العالم وتواكب آخر تطورات الشد والنفخ وإعادة رسم الوجه وتقويم الأنف ورفع الجفن وغيرها من العمليات التجميلية التي كنا نسمع عنها في الخارج كفرنسا ولبنان وكنا نعتقد أن المقبلين على هذه العمليات هم من الأثرياء والنجوم الذين يقاومون الشيخوخة وينفقون كل ثروتهم من اجل ربح بعض السنوات من الجمال والشباب، اليوم والجزائر تقود الاتحاد الدولي لطب التجميل فتح المجال أمام عامة الناس من النساء والرجال للتوجه إلى عمليات التجميل، خاصة بعد سن الأربعين لإزالة التجاعيد وملء الوجه المترهل وإعادة رفع الجفون والخدود وغيرها من العمليات التي تحتاج الى تقنيات عالية.