أكثر من 300 عيادة متخصصة في الجزائر

نساء ورجال يتزاحمون على عمليات التجميل والحقن السرية

date 2017/09/05 views 70 comments 0
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icon-writer ليلى.م

تنشط أكثر من ثلاثمائة عيادة تجميل في الجزائر في كل الاختصاصات والتقنيات الموجودة في العالم وتواكب آخر تطورات الشد والنفخ وإعادة رسم الوجه وتقويم الأنف ورفع الجفن وغيرها من العمليات التجميلية التي كنا نسمع عنها في الخارج كفرنسا ولبنان وكنا نعتقد أن المقبلين على هذه العمليات هم من الأثرياء والنجوم الذين يقاومون الشيخوخة وينفقون كل ثروتهم من اجل ربح بعض السنوات من الجمال والشباب، اليوم والجزائر تقود الاتحاد الدولي لطب التجميل فتح المجال أمام عامة الناس من النساء والرجال للتوجه إلى عمليات التجميل، خاصة بعد سن الأربعين لإزالة التجاعيد وملء الوجه المترهل وإعادة رفع الجفون والخدود وغيرها من العمليات التي تحتاج الى تقنيات عالية.

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