آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
-
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
-
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
-
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
-
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
-
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
-
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
-
ألكاراز يشدد على نقاط مباراة زامبيا ومبولحي جاهز لموقعة لوزاكا
-
ترامب يزور تكساس بعد العاصفة المدمرة هارفي
-
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
بعد ثلاثة أشهر من الحصار
قطر تفتتح أكبر موانئها بحضور الشيخ تميم
افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، رسمياً، ميناء حمد الدولي في مرحلته الأولى، الذي يعد أكبر الموانئ في الدولة، وواحداً من أكبر موانئ الشرق الأوسط، كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، إن الميناء "يحقق أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم المخزون الإستراتيجي للبلاد من السلع الحيوية، والدفع نحو الإنتاج".
وأضاف السليطي في كلمة له خلال الافتتاح، نشرت تفاصيلها على صفحة وزارة المواصلات والاتصالات القطرية على موقع تويتر، أن مرافق الميناء ستكون مركزاً للتصنيع والتحويل والتكرير للصناعات الغذائية، ودعم المخزون الإستراتيجي للدولة من السلع الحيوية".
ومنذ أكثر من شهرين على افتتاحه الرسمي، باشر الميناء عمله الفعلي، وساهم، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، بدور بارز في تجاوز أزمة قطع خطوط الملاحة مع دول الحصار، واستقبل أكثر من 49 ألف حاوية في جويلية الماضي.
وقالت وزارة المواصلات والاتصالات، إن القطاع الخاص في البلاد استحوذ على 60 في المائة من قيمة مناقصات تنفيذ ميناء حمد، لافتة إلى أن الميناء "سيسهم بقوة بالمرحلة الثانية التي ستنجز بين عامي 2020-2021".
ويعد ميناء حمد أحد أهم المشاريع التي تديرها موانئ قطر، ومن أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، بقدرة استيعابية 7.5 مليون حاوية سنوياً، ويمتد على مساحة 28.5 كيلو متر مربع، فيما تُقدّر كلفته 7.4 مليار دولار.
ولدى قطر ستة موانئ إلى جانب ميناء حمد، وهي: الدوحة، ومسيعيد، وحالول، ورأس لفان، والرويس.
ومنذ 5 جوان الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
وفرضت تلك الدول، عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة، يعتمدون بشكل أساسي على الواردات في تلبية معظم حاجياتهم الغذائية.
Sniper Dz2017/09/05 على 14:561
البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة، يعتمدون بشكل أساسي على الواردات في تلبية معظم حاجياتهم الغذائية.. هم لم يحققوا إكتفاء الذاتي لشعبهم وأموال الشعب القطري توزع على جماعات المسلحة في سوريا وليبيا