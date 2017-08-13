الجيش السوري يكسر حصار "داعش" لدير الزور

وصلت قوات النظام السوري، الثلاثاء، إلى قوات يحاصرها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منذ سنوات في مدينة دير الزور شرق البلاد وهي واحدة من آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم المتشدد.

وأعلن النظام السوري، فك الحصار المفروض على مدينة دير الزور منذ ثلاث سنوات، بعد معارك مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت وكالة "سانا" للأنباء (تابعة للنظام)، أن عناصر الجيش وصلوا ظهر اليوم، الفوج 137 غربي المدينة، وبالتالي تمكنوا من فك الحصار المفروض على المدينة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكان الفوج 137 التابع لقوات النظام، محاصر من قبل مسلحي "داعش" منذ فرض الأخير حصاراً على دير الزور.

وفي مارس الماضي تمكنت قوات النظام مدعومة بغطاء جوي روسي من السيطرة على مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، وتقدمت في منطقة البادية باتجاه دير الزور.

كما سيطرت في أوت المنصرم على مدينة السخنة وعدد من القرى والبلدات شرقي المنطقة حتى وصلت أمس الحدود الإدارية لمدينة دير الزور، التي استكملت فك الحصار عنها اليوم.