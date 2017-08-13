آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
-
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
-
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
-
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
-
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
-
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
-
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
-
ألكاراز يشدد على نقاط مباراة زامبيا ومبولحي جاهز لموقعة لوزاكا
-
ترامب يزور تكساس بعد العاصفة المدمرة هارفي
-
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
جمعية العلماء لبن غبريط:
حذف البسملة اعتداء على عقول أطفالنا
وصفت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الثلاثاء، قرار وزارة التربية بحذف البسملة من الكتب المدرسية بـ"العدوان على عقول أطفالنا".
وجاء في بيان للجمعية "تالله لقد آلمتنا قضية حذف البسملة من كتبنا المدرسية، وخاصة كتب المرحلة الابتدائية، باسم ما يسمى بالإصلاح".
وأضاف "إننا نندد بمثل هذا الإجراء، ونعده عدواناً على عقول أطفالنا، وعلى هوية شعبنا" .
وتساءلت المنظمة "هل تمت استشارة وزارة الشؤون الدينية، والمجلس الإسلامي الأعلى، وجمعية العلماء، في حذف البسملة؟".
وحسبها فإن الدستور وبيان أول نوفمبر وخطابات رئيس الجمهورية وكل المؤلفات المدرسية منذ أربعة عشر قرناً تبدأ بالبسملة.
وردت وزير التربية نورية بن غبريط، الإثنين، على سؤال بشأن سبب القرار، بالقول أن البسملة موجودة في كتب التربية الإسلامية وحذفها من الكتب الأخرى يتحملها معدوها.
الجزائري الحر - الجزائر2017/09/05 على 17:541
الاعتداء على الثوابت هو نوع من الارهاب لان الارهاب قد يكون قتل وتخويف واعتداء على المقدسات والثوابت وبالتالي فان ارهاب اليوم هو اخطر من ارهاب التسعينيات لما نجرد ابنائنا من ثوابتهم والتي هي منذ أربعة عشر قرناً ماذا ينتظر هؤلاء حتى وان كان لا ولن يستطيعو لان امهم التي يقست 132 سنة لم تستطع ولن يستطيع اصحاب الوكالة بالقضاء على البسلمة ولا الحمد والشكر لله ... نحن الغالبية 80% من الشعب سنقف ضد ارهاب العلمانية والاستأصال قتلتم 300 الف جزائري لكنكم لن تستطيعو قتل 80% من سكان الجزائر الحرة ..
fouzia - khenchela2017/09/05 على 17:562
سلام هل الدور الدي تلعبه جمعية العلماء هو التنديد وفقط هل هذه الجمعية خضر فوق عشاء هذه الوزيرة تتلاعب كما تشاء في هويتنا من دين ولغة والكل يندد وفقط برافوووو بن غوغو اشطحي كيما تحبي الساحة فارغة من صحاب النيف والكلمة لكن الشعب لكي بالمرصاد