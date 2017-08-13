اهتزت مؤخرا قرية لوطا التابعة لبلدية سوق الاثنين بولاية بجاية، على وقع حادثة الاعتداء على مؤذن القرية البالغ من العمر 81 سنة، وحسب تصريحات الضحية الحاج محمد، فقد خرج كعادته على الساعة الرابعة صباحا ليؤذن الفجر، وفي طريقه إلى مسجد لوطا، سمع صوتا وهو يقول "أضرب" وبمجرد أن التفت إلى الوراء حتى وجد ساطورا أمام عينيه، بعدما اعتدى عليه شاب ينحدر من المنطقة وهو ابن صاحب الصوت الذي سمعه الشيخ، مصيبا إياه بجروح على مستوى أحد أطرافه العلوية وعلى مستوى الرأس، ولحسن حظ الضحية، فقد تمكن هذا الأخير من الهروب والإفلات من المعتدي في آخر لحظة عائدا الى منزله وهو يصرخ بصوت عال طالبا النجدة، قبل أن يقرر المعتدي عليه الذي ظل يلاحقه، الفرار خوفا من ردة فعل أهالي المنطقة الذين كانوا نياما.
وقد تم نقل الضحية الذي وجده أقاربه غارقا في بركة من الدماء الى العيادة متعددة الخدمات لسوق الاثنين أين تلقى الإسعافات اللازمة حيث تم تضميد الجرح الذي أصابه على مستوى ذراعه فيما تم خياطته على مستوى الرأس ب19 غرز قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى أوقاس ومن ثم نحو مستشفى بجاية بهدف استكمال باقي الفحوصات اللازمة حيث تم وضعه تحت الرقابة الطبية إلى أن تحسنت حالته، وقد صرح الضحية أنه يعرف المعتدي عليه لكنه يجهل في نفس الوقت الأسباب التي دفعت به للاعتداء عليه حيث صرح أن المعتدي كان ينوي قتله، مضيفا في الأخير "أحمد الله على سلامتي.. الله يهدي أمة محمد ويهدي الذين اعتدوا علي".
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الضحية يعرف الجاني ويجهل سبب الاعتداء
شاب يعتدي بـ "ساطور" على مؤذن ببجاية
ع. تڤمونت
اهتزت مؤخرا قرية لوطا التابعة لبلدية سوق الاثنين بولاية بجاية، على وقع حادثة الاعتداء على مؤذن القرية البالغ من العمر 81 سنة، وحسب تصريحات الضحية الحاج محمد، فقد خرج كعادته على الساعة الرابعة صباحا ليؤذن الفجر، وفي طريقه إلى مسجد لوطا، سمع صوتا وهو يقول "أضرب" وبمجرد أن التفت إلى الوراء حتى وجد ساطورا أمام عينيه، بعدما اعتدى عليه شاب ينحدر من المنطقة وهو ابن صاحب الصوت الذي سمعه الشيخ، مصيبا إياه بجروح على مستوى أحد أطرافه العلوية وعلى مستوى الرأس، ولحسن حظ الضحية، فقد تمكن هذا الأخير من الهروب والإفلات من المعتدي في آخر لحظة عائدا الى منزله وهو يصرخ بصوت عال طالبا النجدة، قبل أن يقرر المعتدي عليه الذي ظل يلاحقه، الفرار خوفا من ردة فعل أهالي المنطقة الذين كانوا نياما.
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وقد تم نقل الضحية الذي وجده أقاربه غارقا في بركة من الدماء الى العيادة متعددة الخدمات لسوق الاثنين أين تلقى الإسعافات اللازمة حيث تم تضميد الجرح الذي أصابه على مستوى ذراعه فيما تم خياطته على مستوى الرأس ب19 غرز قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى أوقاس ومن ثم نحو مستشفى بجاية بهدف استكمال باقي الفحوصات اللازمة حيث تم وضعه تحت الرقابة الطبية إلى أن تحسنت حالته، وقد صرح الضحية أنه يعرف المعتدي عليه لكنه يجهل في نفس الوقت الأسباب التي دفعت به للاعتداء عليه حيث صرح أن المعتدي كان ينوي قتله، مضيفا في الأخير "أحمد الله على سلامتي.. الله يهدي أمة محمد ويهدي الذين اعتدوا علي".