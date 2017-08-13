مراد زمالي: قرار منح 20 بالمائة من المشاريع العمومية لمؤسسات الشباب سيطبق قريبا

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية تيسمسيلت، الثلاثاء، إن مشكل عدم تفعيل القرار الوزاري المتضمن منح نسبة 20 بالمائة من المشاريع لأصحاب المؤسسات المحدثة في إطار وكالتي كناك ولونساج، يكمن في عدم معرفة كيفية تطبيق هذا القرار لدى الجهات المعنية.

ولرفع اللبس عن كيفية تنفيذ هذا الإجراء يضيف الوزير، أنه وبعد اللقاء المنعقد منذ نحو سنة بين الحكومة وولاة الجمهورية، تم الاتفاق على إعداد دفتر أعباء كما تمت المصادقة عليه على أن يرسل في الأيام القليلة القادمة إلى كافة الولاة من أجل تطبيق هذا الإجراء بصفة جد إيجابية.