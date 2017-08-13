قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية تيسمسيلت، الثلاثاء، إن مشكل عدم تفعيل القرار الوزاري المتضمن منح نسبة 20 بالمائة من المشاريع لأصحاب المؤسسات المحدثة في إطار وكالتي كناك ولونساج، يكمن في عدم معرفة كيفية تطبيق هذا القرار لدى الجهات المعنية.
ولرفع اللبس عن كيفية تنفيذ هذا الإجراء يضيف الوزير، أنه وبعد اللقاء المنعقد منذ نحو سنة بين الحكومة وولاة الجمهورية، تم الاتفاق على إعداد دفتر أعباء كما تمت المصادقة عليه على أن يرسل في الأيام القليلة القادمة إلى كافة الولاة من أجل تطبيق هذا الإجراء بصفة جد إيجابية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1قرار منح 20 بالمائة من المشاريع العمومية لمؤسسات الشباب سيطبق قريبا
Français English
الرأي
سليم قلالة
تحية إلى هؤلاء...
قادة بن عمار
انتهى مسلسل "تكوير" الشعب!
صالح عوض
الخديعة
محمد الهادي الحسني
"القراءة عبادة"
عبد الناصر
جزائر .. بلا "مونديال"!
عمار يزلي
"الجحش" بكاء على التعليم.. والتربية
محمد حمادي
الأبطال لا يمُوتون؟!
التهامي مجوري
قافلة: الجزائر - غزة.. ماذا يقال عنا وعنكم بعدئذ؟
محمد الهادي الحسني
ما أفسد اليوم من البارحة
سليم قلالة
الإنسان والسياسة والعمران...
الفيديو
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
ألكاراز يشدد على نقاط مباراة زامبيا ومبولحي جاهز لموقعة لوزاكا
ترامب يزور تكساس بعد العاصفة المدمرة هارفي
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
مراد زمالي:
قرار منح 20 بالمائة من المشاريع العمومية لمؤسسات الشباب سيطبق قريبا
ع. تباق
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية تيسمسيلت، الثلاثاء، إن مشكل عدم تفعيل القرار الوزاري المتضمن منح نسبة 20 بالمائة من المشاريع لأصحاب المؤسسات المحدثة في إطار وكالتي كناك ولونساج، يكمن في عدم معرفة كيفية تطبيق هذا القرار لدى الجهات المعنية.
تغطيات ذات صلة
الجزائريون باعوا واشتروا 51 ألف سيارة فقط خلال 2017!
تحديد حصة الجزائر من التونة بـ 560 طن سنة 2018
تخفيض سعر البترول المرجعي ومخطط عمل أويحيى يؤجلان مشروع قانون المالية
قدمت مقترحاتي لأويحيى.. ومستعد لمواجهة إعذارات تبون
لا وجود لعطر "رولاكس" السام في أسواق الجزائر!
ولرفع اللبس عن كيفية تنفيذ هذا الإجراء يضيف الوزير، أنه وبعد اللقاء المنعقد منذ نحو سنة بين الحكومة وولاة الجمهورية، تم الاتفاق على إعداد دفتر أعباء كما تمت المصادقة عليه على أن يرسل في الأيام القليلة القادمة إلى كافة الولاة من أجل تطبيق هذا الإجراء بصفة جد إيجابية.