مصطفى قيتوني: لا بد من ربط تسعيرة الكهرباء بحجم الاستهلاك

فند وزير الطاقة مصطفى قيتوني الثلاثاء، تسجيل انقطاعات متكررة في الكهرباء بالحجم المألوف سابقا خلال الصائفة الأخيرة، وعزا ذلك لـ "الجهود المبذولة في مجال الطاقة برغم الحرائق، التي شهدتها مناطق عدة من الوطن على عكس إسبانيا مثلا التي عرفت انقطاعات لمدة 15 يوما"حسب قوله.

موضحا أن الجزائر تتوفر على 14 ألف ميغاوات في الوقت الذي يتوفر جيراننا على 6 آلاف و4 آلاف فقط "ما يتطلب تفكيرا جديا في مراجعة الأسعار وربطها بحجم الاستهلاك" على حد قوله خلال زيارة عمل قادته إلى عين الدفلى.