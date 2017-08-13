الغرامة المالية تهدد 86 تاجرا مخالفا تحقيقات في مخالفة تجار لنظام المناوبة أيام العيد بالعاصمة

فتحت مصالح مديرية التجارة تحقيقات واسعة لتحديد أسباب مخالفة 86 تاجرا بالعاصمة، نظام المداومة من مجموع 3519 تم تجنيده لضمان تموين المواطنين بالمواد الضرورية، حيث سيتعرض المخالفون لغرامات مالية وعقوبات تصل إلى غاية الغلق 30 يوما على الأقل.

وفي ذات الصدد، كشف ممثل عن مديرية التجارة لولاية الجزائر، العياشي دهار في تصريح لـ"الشروق"، أن نسبة استجابة التجار يومي العيد لنظام المداومة بلغت 97.55 بالمائة، حيث انه من مجموع 3519 تاجر لم يخالف سوى 86 تاجرا فقط، ما جعل مصالح مديرية التجارة تفتح تحقيقا في أسباب رفض هؤلاء فتح محلاتهم، من اجل تنفيذ أحكام القانون رقم 13 في مادته 11 المؤرخ في 23 جويلية 2013 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، إلى تعرض التجار المخالفين لغرامة تتراوح ما بين 30 إلى 200 ألف دينار، ويمكن لمدير التجارة الولائية أن يقترح غرامة الصلح المقدرة بـ100 ألف دينار، وفي حال عدم تسديد الغرامة في الآجال المحددة قانونا، يحال التاجر المخالف على العدالة، في حين يعاقب التجار الذين رفضوا الانصياع لنظام المداومة مرتين متتاليتين إلى الغلق لمدة 30 يوما على الأقل.

وقال المتحدث أن مصالح مديرية التجارة وفرت 11 نقطة بيع لتزويد المواطنين بمادة الخبز الصناعي، موازاة مع رفع عدد المخابز المعنية بالعمل أيام العيد بنسبة 71 بالمائة، بهدف امتصاص الطلب المتزايد على هذه المادة الضرورية طيلة هذه الفترة، حيث بلغ عدد الخبازين الذين جندوا لهذه المناسبة 503 مخبزة، ولم يستجب سوى 16 تاجرا لنظام المداومة، فيما كان اكبر عدد من المخالفين من نصيب تجار المواد الغذائية والخضر والفواكه بـ48 تاجرا من مجموع 1739.