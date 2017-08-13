مضاعفة عمليات مراقبة السرعة بمحيطات المدارس ستة آلاف شرطي لتأمين الدخول الاجتماعي بالعاصمة

سخرت مصالح أمن ولاية الجزائر 6 آلاف شرطي من مختلف الرتب والتخصصات لضمان تغطية أمنية محكمة، حيث اتخذت هذه المصالح إجراءات وتدابير وقائية إضافية لإنجاح الدخول الاجتماعي.

وحسب بيان لأمن ولاية الجزائر، تلقت "الشروق" نسخة منه، أن مصالحها وضعت خطة أمنية محكمة من خلال احتلال شامل وكامل للميدان، بتوزيع أكبر عدد من قوات الشرطة العملياتية. وهذا لتوفير الأمن وحماية ممتلكات المواطنين، عبر قطاع اختصاص أمن ولاية الجزائر، كما أن الإجراءات والتدابير الأمنية الموجودة في الميدان باستمرار، تم مضاعفتها وتكثيفها من خلال عمليات مراقبة خاصة بالقرب من المحيط الخارجي للمؤسسات التربوية مع تأمين السيولة المرورية والتطبيق الصارم للقانون على المخالفين.

وفي سياق متصل، وحسب ذات البيان، فإن نفس المصالح وضعت مخطط عمل ميدانيا جاريا تنفيذه للحد من ظاهرة حوادث المرور ومخلفاتها السلبية، حيث تم تعزيز وجود قوات الشرطة في التقاطعات والنقاط السوداء، مع مضاعفة عمليات مراقبة السرعة خاصة بالمحيط الخارجي للمؤسسات التربوية، وكذا دوريات لفرق الوقاية المرورية، وهي وحدات متنقلة بواسطة الدراجات النارية والسيارات الخفيفة، إضافة إلى دوريات أمنية راجلة، تعمل على مستوى الشوارع والمفترقات الرئيسية للمقاطعات الإدارية، أسندت إليها مهمة المراقبة الدائمة للأشخاص المشبوهين، وكذا إحباط كل أشكال الاعتداءات التي قد تمس بسلامة وأمن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في الوسط الحضري.