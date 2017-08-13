اختيار المؤسسة الجديدة لمعالجة ملفات تأشيرات "شنغن" الفرنسية في 20 ديسمبر

أطلقت السفارة الفرنسية بالجزائر مناقصة خاصة للمنافسة في نهاية أوت في اطار المعالجة الخارجية لطلبات وملفات تأشيرات شانغن أو التأشيرات الاقليمية الفرنسية في الجزائر، لاختيار مؤسسة جديدة ستقوم بمهام استقبال الملفات ومعالجتها عوضا عن مؤسسة TLS CONTACT التي تقرر إنهاء، عقد الخدمة معها في جوان الماضي.

حيث كانت الشركة تقوم باستقبال ومعالجات الملفات على مستوى المدن الثلاث العاصمة ووهران وعنابة ،و تم تحديد آخر أجل لتسلم العروض من قبل المؤسسات المختصة بتاريخ 20 ديسمبر المقبل، لتقوم لجنة الفرز باختيار المؤسسة التي تستوفي الشروط، ومن ثم ستشرع المؤسسة في عملها بصورة رسمية بتاريخ 2 أفريل 2018، وتجدر الاشارة أن عددا من السفارات تقوم باسناد الخدمة وفق صيغة EXTERNALISATION تقوم باستقبال ومعالجة ملفات وطلبات التأشيرات من المواطنين الجزائريين الراغبين في الحصول على تاشيرة "شانغن" أو إقليمية خاصة بالدولة، من بينها فرنسا وإسبانيا وايطاليا ومالطا وبريطانيا وتستفيد هذه المؤسسات من مقابل خدمة، فيما تفرض السفارات والقنصليات من خلال الصيغة عدم تعويض صاحب الطلب مع رفض طلبه، وتبقى فرنسا أهم وجهة لطالبي التاشيرات بمعدل يتراوح ما بين 500 ألف و600 ألف ملف وطلب سنويا.