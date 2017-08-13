من تنظيم مؤسسة "فنون وثقافة" بالعاصمة ليلى بورصالي وحميدو وقارة تركي نجوم "أندلسيات الجزائر"

تشارك العديد من الأسماء الكبيرة في موسيقى الأندلسي والحوزي في الطبعة الـ 14 لـ"أندلسيات الجزائر" التي تعقد فعالياتها بالجزائر العاصمة من 7 إلى 23 سبتمبر الجاري.

وستحضر هذه التظاهرة الفنية - التي ستنظم سهراتها بكل من قاعة ابن خلدون والمدرسة الموسيقية عبد الكريم دالي بالقبة - أصوات معروفة بينها زكية قارة تركي وليلى بورصالي وامحمد ياسين بالإضافة إلى حميدو.

كما ستشارك أيضا العديد من الجمعيات الموسيقية القادمة من وسط البلاد على غرار "الجنادية" و"الغرناطية" و"القرطبية" و"مزغنة" و"الجزيرة" وكذلك "جمعية الفنون الجميلة"، حيث ستقام الحفلات كل نهاية أسبوع على مدار فترة التظاهرة.

وستحضر أيضا هذه التظاهرة أسماء شابة في موسيقى الحوزي بينها جيهان هواري ووهيبة زاهير.

وتعتبر تظاهرة "أندلسيات الجزائر" - التي تنظمها مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر- بمثابة فرصة للجمهور العاصمي للاستمتاع بحفلات ساهرة في الموسيقى الأندلسية.