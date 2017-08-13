توج الفيلم الجزائري الروائي الطويل "حكايات قريتي" لكريم طرايدية بالجائزة الكبرى للدورة الرابعة لمهرجان السينماءات الإفريقية "أفريكلاب" بتولوز (فرنسا) حسب ما علم لدى لجنة التحكيم.
وحاز فيلم طرايدية على هذه الجائزة مناصفة مع فيلم "والاي" للمخرج البوركينابي بيرني غولدبا.
ومنحت لجنة تحكيم هذا المهرجان التي ضمت المخرج الجزائري حميد بن عمرة تنويها خاصا للمخرج المغربي جواد غالب عن عمله "المتمردة".
وفي فئة الفيلم الروائي القصير التي عرفت بدورها مشاركة العملين الجزائريين "الموجة" لعمار بلقاسمي و"حديقة التجارب" لدانيا ريموند، توج "La face cachée du père Noël" للوران بونتاليون من جزيرة رينيون بالجائزة الكبرى، فيما حاز "برويطة" للتونسية جزيري سناء تنويها خاصا من لجنة التحكيم.
وأما في مسابقة الفيلم الوثائقي التي لم تتضمن أي فيلم جزائري فقد فاز بجائزتها الكبرى الفيلم الغابوني "L'africain voulait voler" لسامنتا بيفور.
ويهدف مهرجان السينماءات الإفريقية "أفريكلاب" - الذي تنظمه منذ 2014 مؤسسة "أفريكلاب" - إلى ترقية السينما الإفريقية والتعريف بها.
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"حكايات قريتي" يحصد الجائزة الكبرى
كريم طرايدية يتوج بمهرجان تولوز بفرنسا
ق.ث
توج الفيلم الجزائري الروائي الطويل "حكايات قريتي" لكريم طرايدية بالجائزة الكبرى للدورة الرابعة لمهرجان السينماءات الإفريقية "أفريكلاب" بتولوز (فرنسا) حسب ما علم لدى لجنة التحكيم.
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وحاز فيلم طرايدية على هذه الجائزة مناصفة مع فيلم "والاي" للمخرج البوركينابي بيرني غولدبا.
ومنحت لجنة تحكيم هذا المهرجان التي ضمت المخرج الجزائري حميد بن عمرة تنويها خاصا للمخرج المغربي جواد غالب عن عمله "المتمردة".
وفي فئة الفيلم الروائي القصير التي عرفت بدورها مشاركة العملين الجزائريين "الموجة" لعمار بلقاسمي و"حديقة التجارب" لدانيا ريموند، توج "La face cachée du père Noël" للوران بونتاليون من جزيرة رينيون بالجائزة الكبرى، فيما حاز "برويطة" للتونسية جزيري سناء تنويها خاصا من لجنة التحكيم.
وأما في مسابقة الفيلم الوثائقي التي لم تتضمن أي فيلم جزائري فقد فاز بجائزتها الكبرى الفيلم الغابوني "L'africain voulait voler" لسامنتا بيفور.
ويهدف مهرجان السينماءات الإفريقية "أفريكلاب" - الذي تنظمه منذ 2014 مؤسسة "أفريكلاب" - إلى ترقية السينما الإفريقية والتعريف بها.