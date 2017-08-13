أمرت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، بغلق عيادة طبيب الاسنان الذي قدم ضده مريض شكوى مرفوقة بالصور يتهمه فيها بالاعتداء الجسدي عليه، حيث أظهرت الصور ضربات خطيرة على مستوى الوجه والرقبة و الصدر، فيما أفضى التحقيق المفتوح من طرف مفتشي الوزارة على مستوى مديرية الصحة لولاية تيارت إلى قرار الغلق.
وذكر الضحية أنه طلب من الطبيب إعداد طقم أسنان اصطناعية من السيراميك و اتفق معه على مبلغ 36 ألف د.ج قبل أن يطلب منه مبلغا أعلى قال أنه 48 ألف خفضها أمام إلحاحه بثلاثة آلاف د.ج. ليتفاجأ الضحية أن المادة المطلوبة لم تكن كذلك، مما جعله يذهب إلى الطبيب للاحتجاج و يتلقى ضربات وجروح على عدة أماكن من جسده.
من جهته قال الطبيب المعني أن سبب المشكل رفض المريض الدفع بحجة غلاء السعر ثم تهجمه على مساعدته ثم سقوطه، الأمر الذي سبب له الجروح، وقال الطبيب إن المريض ادعى لاحقا أنه مصاب بالصرع وأمراض أخرى، قبل أن يتقدم بشكوى إلى الشرطة ردا على الشكوى المرفوعة ضده من طرف العيادة، ليؤكد الطبيب أنه تصالح لاحقا مع المريض وتبادلا سحب الشكوى على مستوى مقر الشرطة نافيا علمه بغلق عيادته من طرف وزارة الصحة.
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وزارة الصحة تأمر بغلق العيادة
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سليمان بودالية
أمرت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، بغلق عيادة طبيب الاسنان الذي قدم ضده مريض شكوى مرفوقة بالصور يتهمه فيها بالاعتداء الجسدي عليه، حيث أظهرت الصور ضربات خطيرة على مستوى الوجه والرقبة و الصدر، فيما أفضى التحقيق المفتوح من طرف مفتشي الوزارة على مستوى مديرية الصحة لولاية تيارت إلى قرار الغلق.
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وذكر الضحية أنه طلب من الطبيب إعداد طقم أسنان اصطناعية من السيراميك و اتفق معه على مبلغ 36 ألف د.ج قبل أن يطلب منه مبلغا أعلى قال أنه 48 ألف خفضها أمام إلحاحه بثلاثة آلاف د.ج. ليتفاجأ الضحية أن المادة المطلوبة لم تكن كذلك، مما جعله يذهب إلى الطبيب للاحتجاج و يتلقى ضربات وجروح على عدة أماكن من جسده.
من جهته قال الطبيب المعني أن سبب المشكل رفض المريض الدفع بحجة غلاء السعر ثم تهجمه على مساعدته ثم سقوطه، الأمر الذي سبب له الجروح، وقال الطبيب إن المريض ادعى لاحقا أنه مصاب بالصرع وأمراض أخرى، قبل أن يتقدم بشكوى إلى الشرطة ردا على الشكوى المرفوعة ضده من طرف العيادة، ليؤكد الطبيب أنه تصالح لاحقا مع المريض وتبادلا سحب الشكوى على مستوى مقر الشرطة نافيا علمه بغلق عيادته من طرف وزارة الصحة.