داهم في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين، عناصر من مصالح الدرك بسيرايدي بولاية عنابة، بالتنسيق مع مصالح الشرطة وحراس خفر السواحل شاطئي وادي بوقراط وعين بربر بسيرايدي، وتمكنوا من حجز 3 قوارب تقليدية الصنع مع توقيف 3 بارونات لتهريب البشر ينوون تنظيم رحلات حرقة لقرابة 20 من الشباب القادمين من مختلف ولايات الوطن مع حجز محركات وعدة براميل مملوءة بالمازوت.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن هذه العملية جاءت بعد تحصل المصالح سالفة الذكر على معلومات دقيقة مفادها وجود بارونات مختصين في تهريب البشر تنشط عبر إقليم بلدية سيرايدي، تخطط لتنظيم رحلات هجرة غير شرعية لعشرات الشباب الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن، وعليه استنجدت فرقة سيرايدي بفرقة البحث والتدخل التابعة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية عنابة لتدعيمها في العملية، نتيجة صعوبة تضاريس المنطقة الجبلية، وبعدما وضعت خطة محكمة تمكنت من مداهمة الغابات المتاخمة لشاطئ وادي بوقراط وعين بربر التي حولها سماسرة تهريب البشر إلى معقل للهجرة غير الشرعية، وأسفرت عمليات المداهمة عن حجز 3 قوارب مزودة بمحركات من نوع سوزيكي قوتها 40 حصانا كانت في عرض شاطئ وادي بوقراط وعين بربر بسيرايدي، ليتم حجزها وتوقيف مالكيها فورا وتحويلهم للتحقيق، بالإضافة إلى محركات وبراميل معبأة بالمازوت.
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مداهمة أوكار لـ"بارونات الحرقة" بعنابة وتوقيف عدد منهم
آمال رمضاني
داهم في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين، عناصر من مصالح الدرك بسيرايدي بولاية عنابة، بالتنسيق مع مصالح الشرطة وحراس خفر السواحل شاطئي وادي بوقراط وعين بربر بسيرايدي، وتمكنوا من حجز 3 قوارب تقليدية الصنع مع توقيف 3 بارونات لتهريب البشر ينوون تنظيم رحلات حرقة لقرابة 20 من الشباب القادمين من مختلف ولايات الوطن مع حجز محركات وعدة براميل مملوءة بالمازوت.
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وحسب مصادر "الشروق"، فإن هذه العملية جاءت بعد تحصل المصالح سالفة الذكر على معلومات دقيقة مفادها وجود بارونات مختصين في تهريب البشر تنشط عبر إقليم بلدية سيرايدي، تخطط لتنظيم رحلات هجرة غير شرعية لعشرات الشباب الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن، وعليه استنجدت فرقة سيرايدي بفرقة البحث والتدخل التابعة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية عنابة لتدعيمها في العملية، نتيجة صعوبة تضاريس المنطقة الجبلية، وبعدما وضعت خطة محكمة تمكنت من مداهمة الغابات المتاخمة لشاطئ وادي بوقراط وعين بربر التي حولها سماسرة تهريب البشر إلى معقل للهجرة غير الشرعية، وأسفرت عمليات المداهمة عن حجز 3 قوارب مزودة بمحركات من نوع سوزيكي قوتها 40 حصانا كانت في عرض شاطئ وادي بوقراط وعين بربر بسيرايدي، ليتم حجزها وتوقيف مالكيها فورا وتحويلهم للتحقيق، بالإضافة إلى محركات وبراميل معبأة بالمازوت.