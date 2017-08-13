هاشتاغ "اجمع القمامة وارمها أمام البلدية" يخرج الفايسبوكيين إلى الشارع مواطنون يجمعون النفايات ويضعونها أمام مدخل بلدية عين البيضاء بأم البواقي

أقدم، في ساعة متأخرة، من مساء الإثنين، مجموعة من شباب مدينة عين البيضاء، بأم البواقي، على القيام برفع أكوام من القمامة ووضعها أمام المدخل الرئيسي لمقر البلدية، تعبيرا منهم عن مدى سخطهم وتذمرهم من الوضع الذي تعانيه المدينة جراء الانتشار الفاضح لأكوام القمامة وسط التجمعات السكانية وكذا أمام المؤسسات العمومية، وتعبيرا أيضا عن مدى سخطهم من اللامبالاة التي تفنن فيها أعضاء المجلس الشعبي البلدي.

وذلك حسب ما صرّح به أحد الشباب في حديث للشروق. حملة اجمع القمامة وأرمها أمام البلدية، انطلقت مساء أمس الأوّل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، ولقيت تأييدا وموافقة جماعية بالعالم الافتراضي، لتخرج بعد ساعات قليلة إلى الشارع، حيث قام الشباب بارتداء القفازات وجمع القمامة ووضعها أمام مدخل مقر البلدية، محملين المصالح المذكورة مسؤولية المحافظة على نظافة المحيط.

يذكر أنّ هاشتاغ اجمع القمامة وارمها أمام البلدية، جاء بعد ما امنتعت البلدية عن رفع القمامة لأزيد من 20 يوما، وغرقت المدينة في الأوساخ واختنقت بالروائح الكريهة لاسيما محيط المؤسسات التربوية والاستشفائية، الأمر الذي أدى إلى انتشار الجرذان وشكل مناخا خصبا لتنامي البكتيريا. ممثل عن الشباب المشارك في حملة اجمع القمامة وارمها أمام البلدية، أكّد للشروق أنّ الحملة ستتواصل إلى غاية القضاء النهائي على القمامة وسيتم تحويل مقر البلدية إلأى مفرغة عمومية.

في سياق متصل فقد بادرت مصالح ولاية أم البواقي في الأيام القليلة الماضية بعملية تنظيف للمحيط الخارجي للمدينة، وتم رفع أطنان من القمامة التي كانت مكدسة على طول الطريق الوطني رقم 10، وتم في حينها تسجيل غياب شبه تام للمنتخبين، يذكر أيضا أنّ الوالي قد أرسل إعذارا كتابيا وتوبيخا للمجلس الشعبي البلدي نتيجة الوضع المزري الذي تتخبط فيه المدينة.