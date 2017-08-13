قالت السعودية، الثلاثاء، إن حديث إيران عن تقارب محتمل مع المملكة أمر مضحك.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للصحفيين في لندن، إنه يتعين على إيران تغيير سياساتها إذا أرادت تقارباً.
وفي الشهر الماضي قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الجمهورية الإسلامية ستتبادل قريباً الزيارات الدبلوماسية مع الرياض بعد أن قطعت الدولتان العلاقات الدبلوماسية بينهما العام الماضي.
وقال الجبير، إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني مضحكة. وأضاف أنه إذا كانت إيران تريد علاقات طيبة مع السعودية فإن عليها تغيير سياساتها واحترام القانون الدولي.
وأضاف أن المملكة في الوقت الحالي لا ترى أن إيران جادة في رغبتها في حسن الجوار.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن ظريف قوله، إن الزيارات الدبلوماسية قد تجرى بعد انتهاء موسم الحج في الأسبوع الأول من سبتمبر.
لكن الجبير قال إن الاتصالات الدبلوماسية مع إيران لإتمام ترتيبات الحج لا تمثل تطبيعاً للعلاقات ولا علاقة لها بالسياسة.
وقال إنه حين يتعلق الأمر بالحج فإن السعودية لا تحاول تسييسه لكن هذا لا يعني التطبيع، مشيراً إلى أن الاجتماعات الخاصة بالحج لا علاقة لها بالسياسة وهي مسألة دينية.
وتراجعت العلاقات بين إيران والسعودية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات ويتبادل البلدان الاتهامات بتقويض الأمن الإقليمي ويدعمان أطرافاً متحاربة في الصراعات في سوريا والعراق واليمن.
وقال الجبير أيضاً إنه إذا استمر الخلاف مع قطر لعامين فلا ضير من ذلك.
وقطعت السعودية ومصر والبحرين والإمارات العلاقات مع قطر في جوان متهمة الدوحة بدعم المتشددين. وتنفي قطر ذلك.
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الجبير: حديث إيران عن تقارب أمر مضحك
رويترز - الشروق أونلاين
قالت السعودية، الثلاثاء، إن حديث إيران عن تقارب محتمل مع المملكة أمر مضحك.
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وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للصحفيين في لندن، إنه يتعين على إيران تغيير سياساتها إذا أرادت تقارباً.
وفي الشهر الماضي قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الجمهورية الإسلامية ستتبادل قريباً الزيارات الدبلوماسية مع الرياض بعد أن قطعت الدولتان العلاقات الدبلوماسية بينهما العام الماضي.
وقال الجبير، إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني مضحكة. وأضاف أنه إذا كانت إيران تريد علاقات طيبة مع السعودية فإن عليها تغيير سياساتها واحترام القانون الدولي.
وأضاف أن المملكة في الوقت الحالي لا ترى أن إيران جادة في رغبتها في حسن الجوار.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن ظريف قوله، إن الزيارات الدبلوماسية قد تجرى بعد انتهاء موسم الحج في الأسبوع الأول من سبتمبر.
لكن الجبير قال إن الاتصالات الدبلوماسية مع إيران لإتمام ترتيبات الحج لا تمثل تطبيعاً للعلاقات ولا علاقة لها بالسياسة.
وقال إنه حين يتعلق الأمر بالحج فإن السعودية لا تحاول تسييسه لكن هذا لا يعني التطبيع، مشيراً إلى أن الاجتماعات الخاصة بالحج لا علاقة لها بالسياسة وهي مسألة دينية.
وتراجعت العلاقات بين إيران والسعودية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات ويتبادل البلدان الاتهامات بتقويض الأمن الإقليمي ويدعمان أطرافاً متحاربة في الصراعات في سوريا والعراق واليمن.
وقال الجبير أيضاً إنه إذا استمر الخلاف مع قطر لعامين فلا ضير من ذلك.
وقطعت السعودية ومصر والبحرين والإمارات العلاقات مع قطر في جوان متهمة الدوحة بدعم المتشددين. وتنفي قطر ذلك.