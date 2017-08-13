أعطت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الأربعاء من ولاية ورقلة إشارة الإفتتاح الرسمي للدخول المدرسي الجديد 2017/ 2018 الذي يعني أكثر من 9 ملايين تلميذا في مختلف الأطوار التربوية على المستوى الوطني.
وأشرفت الوزيرة في هذا الإطار على حفل رمزي نظم على مستوى المجمع المدرسي الجديد "الشيخ بوعمامة " ببلدية حاسي بن عبد الله الذي دشنته الوزيرة بمناسبة هذا الحدث التربوي.
وخصص الدرس الإفتتاحي لهذا الدخول المدرسي لموضوع "المواطنة البيئية" حيث تم التأكيد على أهمية التربية السلوكية والمساهمة "الفعالة" لوزارة البيئة والطاقات المتجددة بهذا الخصوص، ذلك أن الشعار المعتمد عليه لهذه السنة الدراسية الجديدة هو "الجميع يتجند من أجل مدرسة مواطنية وذات جودة".
للتذكير، فقد إلتحق ما يزيد عن 950 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة عبر ولايات ورقلة وتندوف وبشار والأغواط وغرداية وأدرار والوادي بمؤسساتهم التربوية في مختلف الأطوار التعليمية، حيث تتوفر معظم هذه المنشآت التربوية على المطاعم المدرسية، سيما منها الواقعة بالمناطق النائية والحدودية.
وتحصي ولاية ورقلة أكثر من 187 ألفتلميذا في جميع الأطوار التعليمية ي من ضمنهم 89.281 تلميذا في الطور الإبتدائي ي من بينهم 18.703 متمدرس جديد (تحضيري وأولى ابتدائي) موزعين على 312 ابتدائية، و60.935 متمدرسا في الطور المتوسط عبر 113 متوسطة، و27.595 تلميذا في الطور الثانوي موزعين على 49 ثانوية.
هذا وقد تعزز قطاع التربية الوطنية بهذه الولاية برسم الدخول المدرسي الجديد بفتح ثانوية ببلدية أنقوسة ي ومتوسطة بقرية الشقة النائية (بلدية العليا بدائرة الحجيرة ) ي بالإضافة إلى ثلاثة مجمعات مدرسية تقع ببلديات حاسي بن عبد الله وتيماسين والنزلة.
وينتظر أن تساهم هذه الهياكل التربوية المرتقبة في التخفيف من الضغط الحاصل في الأقسام، وتحسين شروط التمدرس للتلاميذ، سيما على مستوى المناطق الريفية، استنادا إلى شروحات مديرية التربية .
وبالنسبة لمرحلة التعليم الإبتدائي، فإن الموسم المدرسي الجديد سيتميز أيضا بفتح أقسام بعاصمة الولاية لتعليم اللغة الأمازيغية، وأيضا ببلدية بلدة أعمر (الولاية المنتدبة تقرت) بالإضافة إلى فتح 409 قسم تحضيري مثلما تمت
الإشارة إليه .
وبولاية تندوف بأقصى جنوب غرب البلاد فقد التحق ما يناهز 16.126 تلميذ في مختلف الأطوار التعليمية بمقاعد الدراسة من بينهم 9.281 متمدرسا في الطور الإبتدائي موزعين على 318 فوج مدرسي و يؤطرهم 318 أستاذ عبر 30 مؤسسة تربوية فيما وصل عدد تلاميذ الطور المتوسط 5.067 تلميذا موزعين على 17 متوسطة ويؤطرهم 339 أستاذ حسب معطيات مديرية التربية بالولاية .
ويبلغ عدد تلاميذ الطور الثانوي نحو 1.778 تلميذ موزعين عبر أربع ثانويات و يؤطرهم 166 أستاذ .
وستضمن مجموع المدارس الإبتدائية ابتداء من اليوم الأول للدخول المدرسي وجبات ساخنة للتلاميذ عبر المطاعم المدرسية المتوفرة حسب ذات المصدر .
ومن جهتها تسجل ولاية بشار برسم ذات الموسم الدراسي الجديد نحو 74.345 تلميذا في كافة الأطوار التعليمية من ضمنهم 38.911 تلميذا في الطور الإبتدائي الذي يحصي 3.963 مسجلا جديدا ي والذين تستقبلهم 161 مدرسة ابتدائية كما ذكرت مصالح مديرية التربية .
كما يحصي القطاع بذات الولاية أيضا، ما مجموعه 24.514 متمدرسا في مرحلة التعليم المتوسط و10.920 تلميذا في الطور الثانوي حيث تدعم هذا الطور بثانويتين جديدتين ببلدية بشار .
ويضمن التأطير بالأطوار التعليمية الثلاثة 4.205 معلما من بينهم 1.851 معلما موجها للتعليم الإبتدائي و1.421 لمرحلة التعليم المتوسط و933 في التعليم الثانوي حسب المصدر ذاته .
وتحصي ولاية أدرار نحو 117.000 تلميذا بمختلف مراحل التعليم موزعين على 476 مؤسسة تربوية تشمل 350 ابتدائية و86 متوسطة و40 ثانوية من ضمنها ثانوية جديدة تدخل حيز الخدمة هذا الدخول المدرسي ببلدية المطارفة بشمال الولاية المنتدبة تيميموني وفق ما أوضحت مصالح مديرية التربية .
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بن غبريط تعطي إشارة الإفتتاح الرسمي من ورقلة
واج
أعطت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الأربعاء من ولاية ورقلة إشارة الإفتتاح الرسمي للدخول المدرسي الجديد 2017/ 2018 الذي يعني أكثر من 9 ملايين تلميذا في مختلف الأطوار التربوية على المستوى الوطني.
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وأشرفت الوزيرة في هذا الإطار على حفل رمزي نظم على مستوى المجمع المدرسي الجديد "الشيخ بوعمامة " ببلدية حاسي بن عبد الله الذي دشنته الوزيرة بمناسبة هذا الحدث التربوي.
وخصص الدرس الإفتتاحي لهذا الدخول المدرسي لموضوع "المواطنة البيئية" حيث تم التأكيد على أهمية التربية السلوكية والمساهمة "الفعالة" لوزارة البيئة والطاقات المتجددة بهذا الخصوص، ذلك أن الشعار المعتمد عليه لهذه السنة الدراسية الجديدة هو "الجميع يتجند من أجل مدرسة مواطنية وذات جودة".
للتذكير، فقد إلتحق ما يزيد عن 950 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة عبر ولايات ورقلة وتندوف وبشار والأغواط وغرداية وأدرار والوادي بمؤسساتهم التربوية في مختلف الأطوار التعليمية، حيث تتوفر معظم هذه المنشآت التربوية على المطاعم المدرسية، سيما منها الواقعة بالمناطق النائية والحدودية.
وتحصي ولاية ورقلة أكثر من 187 ألفتلميذا في جميع الأطوار التعليمية ي من ضمنهم 89.281 تلميذا في الطور الإبتدائي ي من بينهم 18.703 متمدرس جديد (تحضيري وأولى ابتدائي) موزعين على 312 ابتدائية، و60.935 متمدرسا في الطور المتوسط عبر 113 متوسطة، و27.595 تلميذا في الطور الثانوي موزعين على 49 ثانوية.
هذا وقد تعزز قطاع التربية الوطنية بهذه الولاية برسم الدخول المدرسي الجديد بفتح ثانوية ببلدية أنقوسة ي ومتوسطة بقرية الشقة النائية (بلدية العليا بدائرة الحجيرة ) ي بالإضافة إلى ثلاثة مجمعات مدرسية تقع ببلديات حاسي بن عبد الله وتيماسين والنزلة.
وينتظر أن تساهم هذه الهياكل التربوية المرتقبة في التخفيف من الضغط الحاصل في الأقسام، وتحسين شروط التمدرس للتلاميذ، سيما على مستوى المناطق الريفية، استنادا إلى شروحات مديرية التربية .
وبالنسبة لمرحلة التعليم الإبتدائي، فإن الموسم المدرسي الجديد سيتميز أيضا بفتح أقسام بعاصمة الولاية لتعليم اللغة الأمازيغية، وأيضا ببلدية بلدة أعمر (الولاية المنتدبة تقرت) بالإضافة إلى فتح 409 قسم تحضيري مثلما تمت
الإشارة إليه .
وبولاية تندوف بأقصى جنوب غرب البلاد فقد التحق ما يناهز 16.126 تلميذ في مختلف الأطوار التعليمية بمقاعد الدراسة من بينهم 9.281 متمدرسا في الطور الإبتدائي موزعين على 318 فوج مدرسي و يؤطرهم 318 أستاذ عبر 30 مؤسسة تربوية فيما وصل عدد تلاميذ الطور المتوسط 5.067 تلميذا موزعين على 17 متوسطة ويؤطرهم 339 أستاذ حسب معطيات مديرية التربية بالولاية .
ويبلغ عدد تلاميذ الطور الثانوي نحو 1.778 تلميذ موزعين عبر أربع ثانويات و يؤطرهم 166 أستاذ .
وستضمن مجموع المدارس الإبتدائية ابتداء من اليوم الأول للدخول المدرسي وجبات ساخنة للتلاميذ عبر المطاعم المدرسية المتوفرة حسب ذات المصدر .
ومن جهتها تسجل ولاية بشار برسم ذات الموسم الدراسي الجديد نحو 74.345 تلميذا في كافة الأطوار التعليمية من ضمنهم 38.911 تلميذا في الطور الإبتدائي الذي يحصي 3.963 مسجلا جديدا ي والذين تستقبلهم 161 مدرسة ابتدائية كما ذكرت مصالح مديرية التربية .
كما يحصي القطاع بذات الولاية أيضا، ما مجموعه 24.514 متمدرسا في مرحلة التعليم المتوسط و10.920 تلميذا في الطور الثانوي حيث تدعم هذا الطور بثانويتين جديدتين ببلدية بشار .
ويضمن التأطير بالأطوار التعليمية الثلاثة 4.205 معلما من بينهم 1.851 معلما موجها للتعليم الإبتدائي و1.421 لمرحلة التعليم المتوسط و933 في التعليم الثانوي حسب المصدر ذاته .
وتحصي ولاية أدرار نحو 117.000 تلميذا بمختلف مراحل التعليم موزعين على 476 مؤسسة تربوية تشمل 350 ابتدائية و86 متوسطة و40 ثانوية من ضمنها ثانوية جديدة تدخل حيز الخدمة هذا الدخول المدرسي ببلدية المطارفة بشمال الولاية المنتدبة تيميموني وفق ما أوضحت مصالح مديرية التربية .