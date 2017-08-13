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لجنة تحقيق أممية مستقلة حول سوريا:
نظام الأسد استخدم غاز السارين في خان شيخون
قال محققو جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة، الأربعاء، إن قوات النظام السوري استخدمت الأسلحة الكيماوية أكثر من 20 مرة خلال الحرب الأهلية، بما في ذلك الهجوم الفتاك الذي أدى إلى ضربات جوية أمريكية استهدفت مطار عسكري تابع للنظام، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وفيما تعتبر أكثر النتائج حسماً حتى الآن للتحقيقات في هجمات الأسلحة الكيماوية خلال الصراع، قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، إن طائرة حربية حكومية أسقطت غاز السارين على خان شيخون في محافظة إدلب في أفريل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 مدنياً.
وقال التقرير: "واصلت القوات الحكومية نمط استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. في الواقعة الأخطر استخدمت القوات الجوية السورية غاز السارين في خان شيخون في إدلب فقتلت العشرات وكان أغلبهم من النساء والأطفال" ووصف ذلك بأنه جريمة حرب.
وقال المحققون، إنهم وثقوا في المجمل 33 هجوماً كيماوياً حتى الآن.
وأضافوا أن القوات الحكومية نفذت 27 هجوماً منها سبعة بين الأول من مارس والسابع من جويلية.
نوار - الجزائر2017/09/06 على 12:291
مجرد أكاذيب ..الصور تبين الدفاع المدني (القاعدة) يلمسون ضحايا (مزعومون) بأيديهم بدون قفاز وبدون حماية أو لباس مناسب ... معظم الضحايا أطفال وليس هناك أهل لهم ؟ وليس هناك ظهور لعائلاتهم في الفيديوهات ...مجرد تمثيلية أمريكية سعيوصهيونية . أي "راية كاذبة"كما يقول أخونا "حبيب راشدين" ...صدام لم يكن هناك ايضا أسلحة دمار شامل ورغم ذلك أمريكا جاءت بأدلة كاذبة لإفتعال حرب واللعب على الرأي العالمي العام.