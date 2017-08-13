لجنة تحقيق أممية مستقلة حول سوريا: نظام الأسد استخدم غاز السارين في خان شيخون

قال محققو جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة، الأربعاء، إن قوات النظام السوري استخدمت الأسلحة الكيماوية أكثر من 20 مرة خلال الحرب الأهلية، بما في ذلك الهجوم الفتاك الذي أدى إلى ضربات جوية أمريكية استهدفت مطار عسكري تابع للنظام، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وفيما تعتبر أكثر النتائج حسماً حتى الآن للتحقيقات في هجمات الأسلحة الكيماوية خلال الصراع، قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، إن طائرة حربية حكومية أسقطت غاز السارين على خان شيخون في محافظة إدلب في أفريل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 مدنياً.

وقال التقرير: "واصلت القوات الحكومية نمط استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. في الواقعة الأخطر استخدمت القوات الجوية السورية غاز السارين في خان شيخون في إدلب فقتلت العشرات وكان أغلبهم من النساء والأطفال" ووصف ذلك بأنه جريمة حرب.

وقال المحققون، إنهم وثقوا في المجمل 33 هجوماً كيماوياً حتى الآن.

وأضافوا أن القوات الحكومية نفذت 27 هجوماً منها سبعة بين الأول من مارس والسابع من جويلية.