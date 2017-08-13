الجزائريون استهلكوا أزيد من 10 ملايين متر مكعب من المياه يومي العيد فقط طوارئ بـ12 ولاية بسبب رمي مخلفات الأضاحي بقنوات الصرف

أرجعت مصالح وزارة الموارد المائية الانقطاعات والخلل الذي عرفته عملية تزويد المواطنين بالمياه، يومي عيد الأضحى، إلى ارتفاع الاستهلاك إلى أزيد من 10 ملايين متر مكعب، فيما تسببت مخلفات الأضاحي على مستوى قنوات الصرف في إحداث طوارئ بـ12 ولاية، في وقت سطرت مصالح الوزير نسيب مخططا استعجاليا سيمس 16 ولاية.

وأوضح المدير العام للتزويد بالمياه الصالحة للشرب بوزارة الموارد المائية عميروش إسماعيل، خلال ندوة صحفية، بمقر الوزارة، الثلاثاء، أنه تم تسجيل ارتفاع في كمية المياه المستهلكة، يومي عيد الأضحى، بنحو مليون متر مكعب بنسبة بلغت 40 بالمائة، وهو ما أثر سلبا على تزويد بعض الأحياء والمناطق بعدة ولايات من الوطن، مبرزا أن الاستعمال العشوائي للمياه، ما بين الساعة العاشرة صباحا والثانية زوالا، خلال اليوم الأول، تسبب في انخفاض الضغط على مستوى الشبكة، مؤكدا أن 50 بالمائة من المياه الصالحة للشرب توجه لأغراض أخرى.

وأضاف المتحدث بخصوص أزمة التزود بالمياه التي عرفتها ولاية عنابة وتوقف مركب الحديد والصلب عن الإنتاج، أن السبب الرئيسي يكمن في تراجع منسوب سدي شافية بالطارف وعين دالية بسوق أهراس، بالإضافة إلى بعض النقائص الموجودة على مستوى قنوات التوزيع والشبكات الرئيسية، مؤكدا أن ما بين 80 ألف متر مكعب من المياه مخصصة لولاية عنابة، 30 بالمائة منها توجه لمركب الحجار، الذي سيستفيد، في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة من قبل الوزارة، والتي ستمس منطقة عنابة و15 ولاية أخرى، من 5 آبار جوفية لتزويد المركب، فضلا عن الشروع في إعادة تأهيل لشبكة توزيع المياه بطول 22 كم، ابتداء من الأسبوع المقبل.

من جهته، ذكر المدير العام للديوان الوطني للتطهير، نصر الدين بن زرقة، أن الرمي العشوائي لمخلفات أضاحي العيد داخل البالوعات، تسبب في إحداث طوارئ بـ12 ولاية، مؤكدا أن جاهزية فرق الديوان التي تدخلت على الوجه السريع بالشعب المسدودة بالنفايات الصلبة والإجراءات المتخذة عبر 44 ولاية، جنب حدوث كارثة.