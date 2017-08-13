بعد ورود المئات من الشكاوى المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية للناجحين في مختلف مسابقات التوظيف الأخيرة خاصة في قطاع التربية، والمتعلقة بالإٍرجاء لمدة 6 أشهر كاملة قابلة للتمديد لنفس الفترة في حالات قاهرة، أوضح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الوطني أمس أن الإرجاء لا يشمل العصاة بل يمس فقط المتواجدين في وضعية قانونية.
وأوضح المصدر ذاته أمس لـ"الشروق"، أن الإجراءات التي أقرتها وزارة الدفاع الوطني بعملية الإرجاء لصالح المدعوين والمعنيين بأداء الخدمة الوطنية الذين سيتقدمون لمسابقة التوظيف أو الخاضعين للتكوين كانت واضحة تماما، إذ أنه وبموافقة من نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، تقرر منح مدة 6 أشهر كاملة للشباب المدعوين والمعنيين بأداء الخدمة الوطنية، الذين تقدموا لاجتياز مسابقة التوظيف أو الخاضعين للتكوين أو قرروا الالتحاق بمراكز ومعاهد التكوين تزامنا مع استدعائهم لأداء الواجب الوطني شريطة أن يقدم وثيقة تثبت ذلك لدى مكاتب الخدمة الوطنية المختصة إقليميا.
كما أن الإجراء يضيف مصدرنا ينطبق كذلك على الناجحين في مسابقات التوظيف لسنة 2017 والذين يتواجدون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية بعد تقديم شهادة النجاح وكذا الشباب الذين تحصلوا على وظيفة وأرادوا أن يتلقوا تكوينا من أجل ترقيتهم إلى رتب أعلى، بعد تقديم ووثيقة الإثبات موقعة من طرف الجهة المعنية.
وتستثني الاستفادة من الإرجاء لمدة 6 أشهر أو التمديد لنفس الفترة يقول المصدر ذاته كل الأشخاص الذين يتواجدون في حكم المبحوث عنهم أو ما يعرفون بـ"العصاة"، المعنيين بالمحكمة العسكرية، على اعتبار أن كل هذه الامتيازات تسقط عنهم بشكل آلي، على شاكلة هؤلاء الذين رفضت مكاتب ومراكز الخدمة الوطنية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني تسوية وضعيتهم لأن حقوقهم سقطت آليا بقوة القانون.
وشدد مصدرنا على أن وزارة الدفاع الوطني اتخذت جميع التدابير لكي لا تقف الخدمة الوطنية عائقا أو حاجزا أمام المواطن عندما يتوجه إلى عالم الشغل والعمل، بشرط أن يؤدي واجبه عندما يستدعى للخدمة الوطنية بعدما يبدأ حياته العملية المهنية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1حذف البسملة اعتداء على عقول أطفالنا
2"الترقوي المدعم" يعود قريبا.. بشروط
3وزراء ومسؤولون جزائريون "ضحايا" تجسس في زياراتهم إلى باريس!
49 ملايين تلميذ.. اكتظاظ ولا إعادة للراسبين في البكالوريا من دون كشف نقاط الفصل الثالث
5لا بد من ربط تسعيرة الكهرباء بحجم الاستهلاك
Français English
الرأي
حبيب راشدين
إدارة الأزمات على الطريقة الجزائرية
رشيد ولد بوسيافة
نحن من يذبح "الروهينغا"!
سليم قلالة
تحية إلى هؤلاء...
قادة بن عمار
انتهى مسلسل "تكوير" الشعب!
صالح عوض
الخديعة
محمد الهادي الحسني
"القراءة عبادة"
عبد الناصر
جزائر .. بلا "مونديال"!
عمار يزلي
"الجحش" بكاء على التعليم.. والتربية
محمد حمادي
الأبطال لا يمُوتون؟!
التهامي مجوري
قافلة: الجزائر - غزة.. ماذا يقال عنا وعنكم بعدئذ؟
الفيديو
دفاع الخضر المهلهل ووسطه الغائب.. عاملين مهمين ساهما في تشتيت المنتخب
الطموحات النووية لكوريا الشمالية
ألكاراز: حلم المنديال تبخر لكن سنفوز في المباريات المتبقية
كم تقدر قيمة الأضرار التي خلفها إعصار "هارفي"؟
مقتل المئات من الروهينغا وفرار الآلاف إلى حدود بنغلادش المغلقة
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
ألكاراز يشدد على نقاط مباراة زامبيا ومبولحي جاهز لموقعة لوزاكا
ترامب يزور تكساس بعد العاصفة المدمرة هارفي
إرجاء 6 أشهر يشمل أصحاب الوضعية فقط
الخدمة الوطنية "تعلق" آلاف الناجحين في مسابقات التوظيف
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
بعد ورود المئات من الشكاوى المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية للناجحين في مختلف مسابقات التوظيف الأخيرة خاصة في قطاع التربية، والمتعلقة بالإٍرجاء لمدة 6 أشهر كاملة قابلة للتمديد لنفس الفترة في حالات قاهرة، أوضح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الوطني أمس أن الإرجاء لا يشمل العصاة بل يمس فقط المتواجدين في وضعية قانونية.
تغطيات ذات صلة
نخشى أن يكون حذف البسملة بداية لحذف الآيات القرآنية!
طوارئ بـ12 ولاية بسبب رمي مخلفات الأضاحي بقنوات الصرف
تدافع.. ازدحام وإغماءات وسط الأولياء في رحلة شراء الكتب المدرسية
القنطرة.. أيقونة واحات الزيبان ومقصد الزوار من كل مكان
كتاب الرياضيات الجديد للسنة الثانية متوسط لن يكون جاهزا قبل 15 يوما
وأوضح المصدر ذاته أمس لـ"الشروق"، أن الإجراءات التي أقرتها وزارة الدفاع الوطني بعملية الإرجاء لصالح المدعوين والمعنيين بأداء الخدمة الوطنية الذين سيتقدمون لمسابقة التوظيف أو الخاضعين للتكوين كانت واضحة تماما، إذ أنه وبموافقة من نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، تقرر منح مدة 6 أشهر كاملة للشباب المدعوين والمعنيين بأداء الخدمة الوطنية، الذين تقدموا لاجتياز مسابقة التوظيف أو الخاضعين للتكوين أو قرروا الالتحاق بمراكز ومعاهد التكوين تزامنا مع استدعائهم لأداء الواجب الوطني شريطة أن يقدم وثيقة تثبت ذلك لدى مكاتب الخدمة الوطنية المختصة إقليميا.
كما أن الإجراء يضيف مصدرنا ينطبق كذلك على الناجحين في مسابقات التوظيف لسنة 2017 والذين يتواجدون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية بعد تقديم شهادة النجاح وكذا الشباب الذين تحصلوا على وظيفة وأرادوا أن يتلقوا تكوينا من أجل ترقيتهم إلى رتب أعلى، بعد تقديم ووثيقة الإثبات موقعة من طرف الجهة المعنية.
وتستثني الاستفادة من الإرجاء لمدة 6 أشهر أو التمديد لنفس الفترة يقول المصدر ذاته كل الأشخاص الذين يتواجدون في حكم المبحوث عنهم أو ما يعرفون بـ"العصاة"، المعنيين بالمحكمة العسكرية، على اعتبار أن كل هذه الامتيازات تسقط عنهم بشكل آلي، على شاكلة هؤلاء الذين رفضت مكاتب ومراكز الخدمة الوطنية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني تسوية وضعيتهم لأن حقوقهم سقطت آليا بقوة القانون.
وشدد مصدرنا على أن وزارة الدفاع الوطني اتخذت جميع التدابير لكي لا تقف الخدمة الوطنية عائقا أو حاجزا أمام المواطن عندما يتوجه إلى عالم الشغل والعمل، بشرط أن يؤدي واجبه عندما يستدعى للخدمة الوطنية بعدما يبدأ حياته العملية المهنية.