جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التأكيد على وجود تطور كبير في علاقات بلاده مع الدول العربية، واصفاً الوضع الحالي بـ"غير المسبوق".
ونقل عنه المتحدث باسمه أوفير جندلمان قوله للموظفين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء: "ما يحدث في علاقاتنا مع الدول العربية غير مسبوق".
وأضاف نتنياهو: "لم يتم الكشف عن حجم التعاون بعد، ولكنه أكبر من أي وقت مضى، إن هذا هو تغيير هائل".
وتابع نتنياهو: "هذا التغيير الهائل يجري رغم أن الفلسطينيين لم يغيروا بعد، للأسف، شروط التوصل إلى تسوية".
ويصر الفلسطينيون على التمسك بمبدأ "حل الدولتين"، الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، مع حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
ويرفض نتنياهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ودأب نتنياهو في الأشهر الماضية على الحديث عن وجود تحسن في العلاقات الإسرائيلية-العربية، ولكن دون إيراد مزيداً من التفاصيل عن هذا طبيعة التحسن.
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نتنياهو: علاقاتنا مع الدول العربية غير مسبوقة
الأناضول - الشروق أونلاين
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التأكيد على وجود تطور كبير في علاقات بلاده مع الدول العربية، واصفاً الوضع الحالي بـ"غير المسبوق".
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ونقل عنه المتحدث باسمه أوفير جندلمان قوله للموظفين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء: "ما يحدث في علاقاتنا مع الدول العربية غير مسبوق".
وأضاف نتنياهو: "لم يتم الكشف عن حجم التعاون بعد، ولكنه أكبر من أي وقت مضى، إن هذا هو تغيير هائل".
وتابع نتنياهو: "هذا التغيير الهائل يجري رغم أن الفلسطينيين لم يغيروا بعد، للأسف، شروط التوصل إلى تسوية".
ويصر الفلسطينيون على التمسك بمبدأ "حل الدولتين"، الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، مع حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
ويرفض نتنياهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ودأب نتنياهو في الأشهر الماضية على الحديث عن وجود تحسن في العلاقات الإسرائيلية-العربية، ولكن دون إيراد مزيداً من التفاصيل عن هذا طبيعة التحسن.