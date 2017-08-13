إضافة إلى قائمتين لمترشحين أحرار 16 حزبا تسحب استمارات الترشح بالبويرة

كشف مصدر من مديرية التنظيم والشؤون العامة بالبويرة عن سحب استمارات الترشح للانتخابات المحلية المقبلة المزمع تنظيمها في 23 نوفمبر القادم من طرف ممثلي 16 حزبا سياسيا إضافة إلى قائمتين لمترشحين أحرار، حيث باشرت معظم مكاتب الأحزاب السياسية بالولاية تحضيراتها لخوض غمار الانتخابات المحلية قصد الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من مقاعد المجالس البلدية والولائية.

وبحسب نفس المصدر فإن الملاحظ في قوائم الأحزاب التي سحبت استمارات الترشح هو غياب الأحزاب الكبيرة والتي تقاسمت مقاعد البرلمان في الانتخابات الفارطة على غرار الأفلان والأرندي، حيث يرجح أنها تأخر العملية لأخر لحظة خاصة وأنها تعيش مشاكل داخلية وصراعات زادت من صعوبة تحديد شروط الترشح ومواصفات المترشحين، وهو ما هو حاصل على مستوى مكاتب الأفلان والأرندي بكل من الأخضرية، عين بسام وسور الغزلان في ظل ورود أسماء مسبقة لتكون على رأس القوائم حتى قبل انتهاء مهلة إيداع رغبات الترشح على مستوى مكاتب تلك الأحزاب.

وعن هوية الأحزاب التي سحبت استمارات الترشح لحد كتابة هذه الأسطر، فقد تمثلت أهمها في حركتي حمس وتاج، والأرسيدي وكذا التحالف الوطني الجمهوري و الأمبيا، فضلا عن قائمتين حرتين من الأخضرية و تاغزوت، في انتظار انتهاء أجال الإيداع الرسمية لمفات الترشح والمحددة في 24 سبتمبر الجاري .